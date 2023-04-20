 

Ким Чен Ын приказал осуществить запуск первого северокорейского разведывательного спутника

20.04.2023, 10:06, Новости дня
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Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал осуществить пуск на орбиту военного разведывательного спутника, пишет Arirang News. Эксперты полагают, что пуск состоится уже в этом месяце: считается, что разведывательный спутник позволит КНДР собирать ценную информацию об оборонительных системах Южной Кореи.

На Корейском полуострове нарастают трения. Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о запуске первого северокорейского военного разведывательного спутника, способного, вероятно, собирать информацию, в том числе и об оборонительных системах Южной Кореи. Запуск спутника, вероятно, состоится уже в этом месяце. Репортаж нашего корреспондента Ким Ён Сун.

КИМ ЁН СУН, корреспондент Arirang News: Угрозы КНДР теперь распространились на космос. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал осуществить запуск военного разведывательного спутника. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, после того как Ким Чен Ын посетил Национальное агентство развития космических программ.

Сопровождаемый высокопоставленными чиновниками и сотрудниками разведки, Ким Чен Ын осмотрел то, что, согласно сообщениям, являлось готовым образцом спутника, первого в своём роде. Лидер КНДР поручил осуществить запуск согласно установленному сроку. По словам одного из ведущих экспертов в области северокорейских исследований, срок может наступить уже в этом месяце.

ЯН МУ ЧЖИН, профессор университета северокорейских исследований: Судя по всему, Ким Чен Ын утвердил технологическую готовность размещения разведывательного спутника и может запустить его перед саммитом Вашингтон — Сеул, чтобы впоследствии получить более масштабную политическую реакцию.

Саммит Вашингтон — Сеул состоится на следующей неделе. Эксперт также заявил, что этот спутник нужно также рассматривать как угрозу в адрес Южной Кореи. Разведывательный спутник позволит КНДР собирать ценные данные об обороне Южной Кореи и серьёзно облегчит Пхеньяну возможность первого удара. В последний раз в КНДР пытались запустить ракету в космос 7 лет назад: тогда на орбиту пытались вывести спутник «Кванмёнсон-4».

Эксперты считают, что новый спутник будет шагом вперёд в сравнении с предыдущим и получит имя «Кванмёнсон-5».

Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.


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