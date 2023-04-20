Ким Чен Ын приказал осуществить запуск первого северокорейского разведывательного спутника

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал осуществить пуск на орбиту военного разведывательного спутника, пишет Arirang News. Эксперты полагают, что пуск состоится уже в этом месяце: считается, что разведывательный спутник позволит КНДР собирать ценную информацию об оборонительных системах Южной Кореи.

На Корейском полуострове нарастают трения. Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о запуске первого северокорейского военного разведывательного спутника, способного, вероятно, собирать информацию, в том числе и об оборонительных системах Южной Кореи. Запуск спутника, вероятно, состоится уже в этом месяце. Репортаж нашего корреспондента Ким Ён Сун.

КИМ ЁН СУН, корреспондент Arirang News: Угрозы КНДР теперь распространились на космос. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал осуществить запуск военного разведывательного спутника. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, после того как Ким Чен Ын посетил Национальное агентство развития космических программ.

Сопровождаемый высокопоставленными чиновниками и сотрудниками разведки, Ким Чен Ын осмотрел то, что, согласно сообщениям, являлось готовым образцом спутника, первого в своём роде. Лидер КНДР поручил осуществить запуск согласно установленному сроку. По словам одного из ведущих экспертов в области северокорейских исследований, срок может наступить уже в этом месяце.

ЯН МУ ЧЖИН, профессор университета северокорейских исследований: Судя по всему, Ким Чен Ын утвердил технологическую готовность размещения разведывательного спутника и может запустить его перед саммитом Вашингтон — Сеул, чтобы впоследствии получить более масштабную политическую реакцию.

Саммит Вашингтон — Сеул состоится на следующей неделе. Эксперт также заявил, что этот спутник нужно также рассматривать как угрозу в адрес Южной Кореи. Разведывательный спутник позволит КНДР собирать ценные данные об обороне Южной Кореи и серьёзно облегчит Пхеньяну возможность первого удара. В последний раз в КНДР пытались запустить ракету в космос 7 лет назад: тогда на орбиту пытались вывести спутник «Кванмёнсон-4».

Эксперты считают, что новый спутник будет шагом вперёд в сравнении с предыдущим и получит имя «Кванмёнсон-5».

Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.