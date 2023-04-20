 

Рупор тоталитарной пропаганды: Пятая колонна волнуется

20.04.2023, 9:55, Разное
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Либералы недоумевают. Как так, нашему подельнику дали https://t.me/boris_rozhin/83185 25 лет тюрьмы, а маньякам и педофилам дают меньше. Как же так? За что?
Глупышки не понимают, что с точки зрения государства и общества эта публика сейчас выглядит хуже маньяков и педофилов. Потому что маньяки и педофилы, это больные люди совершающие уголовные преступления, а люди типа Кара-Мурзы это враги, которые сознательно ведут свою деятельность направленную на деструкцию общества и государства, а также открыто сотрудничающие с вражескими странами и нацистским режимом на Украине.И в этом плане они представляют большую опасность (особенно в условиях войны, где враг ставит своей целью уничтожение России в ее текущих границах), нежели обычные маньяки и педофилы (что не отменяет вопрос необходимости отмены моратория на смертную казнь для маньяков и серийных педофилов).

А четвертак, это уже даже не намек, а сигнал, что время полумер и сантиментов закончилось.Теперь уже. оглядываясь на это дело, длительные сроки могут получать и другие представители открытой пятой колонны, которые еще не сидят и не свалили по каким-то причинам за рубеж. Уверен, что это не единственный "четертак", который мы увидим. Как очный, так и заочный.

PS. До кучи. Выступление https://www.youtube.com/watch?v=aIP6q_RJ8PM Кара-Мурзы в Аризоне с призывами поставок оружия на Украину. При Сталине это сразу 58-я и в расход.
PS2. Британский паспорт Кара-Мурзы в России совершенно не канает – РФ не имеет https://t.me/boris_rozhin/83195 соглашений с Британией о признании двойного гражданства. Так что истерика в Лондоне РФ врядли обеспокоит.

Источник: Colonel Cassad


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