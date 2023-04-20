Медики назвали признак деменции, который можно увидеть в зеркале

Если пациент с деменцией испытывает стресс, врач может порекомендовать закрыть или убрать зеркала. Термин “деменция” используется для описания комплекса симптомов, связанных с продолжающейся дегенерацией мозга. Она чаще встречается у пожилых людей и может привести к потере памяти, изменению поведения и даже проблемам с передвижением. Это может вызвать у людей проблемы при взгляде в зеркало.

Людей с деменцией может “беспокоить” отражение в зеркале. Зеркала можно убрать или закрыть, чтобы сделать дом более дружелюбным к людям с деменцией. Проверьте зеркала и уберите или закройте их, если вы считаете, что они могут вызвать замешательство у пациента с деменцией. Если они не узнают себя, это может их расстроить. Также можно закрыть шторы на ночь, чтобы пациент не видел себя отраженным в стекле. Это отмечает Александра Алехина, врач-невролог, которая пояснила об этом эксклюзивно для МедикФорума.

Некоторых людей может пугать собственное отражение. Они могут испытывать гнев, тревогу или даже панику. Человек в зеркале не узнается ими, и им кажется, что появился незнакомый человек. Они могут быть настолько расстроены и сбиты с толку “незваным гостем”, что ведут себя иррационально.

Попытки успокоить таких людей могут не увенчаться успехом. Некоторые пожилые люди могут бояться зеркал, поэтому они отказываются мыться или испытывают тревогу, находясь в ванной комнате.

Проблемы с памятью, проблемы с рассуждением или мышлением, трудности с пониманием разговоров или телепередач могут указывать на деменцию. Потеря памяти может вызвать чувство тревоги, гнева или депрессии.