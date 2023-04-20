 

Председателя Международного уголовного суда избили украинские мигранты в Варшаве

20.04.2023, 9:13, Разное
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В ночь на 20 апреля в полицию польской столицы поступило сообщение о массовой драке в одном из ресторанов в центре города.

Прибывшие на место сотрудники задержали пять граждан Украины, которые избивали местного жителя.

– У нас пришла весна, в городе 18 градусов выше нуля, поэтому мы выставили столики на улицу. За одним из них сидел посетитель, пил кофе и читал. У него произошёл конфликт с проходящими мимо украинцами, которые впятером набросились на него, – рассказал один из официантов ресторана.

Согласно показаниям свидетелей, конфликт начался из-за книги, которую читал мужчина – украинцев возмутил портрет Владимира Путина на обложке. Сначала они потребовали у поляка публично сжечь биографию российского президента, а после отказа начали его избивать.

– Он кричал им, что является юристом и что именно он подписал ордер об отправке Путина в Гаагу. Но быстро замолчал, так как молодчики разбили стол о его голову, – написал в своём Twitter свидетель драки.

В полиции Варшавы подтвердили, что жертвой украинских мигрантов стал председатель Международного уголовного суда Пётр Хофманский. В настоящий момент мужчина находится в городской клинической больнице, врачи оценивают его состояние как критическое.

Избившие юриста украинцы задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если Хофманский скончается, им может грозить до 25 лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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