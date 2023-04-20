Глотнувшего жидкость для мытья унитазов мальчика увезли в больницу в Москве

В Москве родители не уследили за ребенком, и он умудрился глотнуть жидкость для чистки унитазов. Двухлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Радио 1.

Медики токсикологического отделения больницы диагностировали у пациента ожоги верхней части пищеварительного тракта, пишет Царьград. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после инцидента, сообщает VSE42.ru.