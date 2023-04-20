 

В России снизилась доступность жилья

20.04.2023, 8:55, Новости дня
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На отечественном рынке недвижимости сложилась довольно сложная ситуация, уверена эксперт Надежда Косарева. Если с 2008 года доступность жилья в нашей стране активно росла, то за последние годы ситуация изменилась, отметила она в ходе выступления на профильном конгрессе.

В России снизилась доступность жилой недвижимости. По мнению специалиста, сегодняшние показатели можно сопоставить с уровнем 2013 года. Она также подчеркнула, что лишь сорок процентов семей с высоким доходом могут предъявить платежеспособный спрос на дома или квартиры.

Однако скорее всего данные граждане уже решили вопросы с жильем в минувшие годы. Даже субсидии на ипотеку вплоть до нулевой ставки не способны привлечь на рынок недвижимости клиентов с более низким заработком, добавила эксперт.

Она отметила, что после внесения кредитных платежей у людей остается мало средств на иные расходы. Безусловно, отечественный рынок недвижимости не остановится, однако ситуация довольно сложная, заключила специалист.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин обсудил вопросы повышения доступности жилья с главой “ДОМ.РФ” Виталием Мутко. Глава государства, в частности, предложил расширить льготную ипотеку на вторичную недвижимость. Как сообщали “Дни.ру” идею президента поддержали эксперты.


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