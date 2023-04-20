Культ рептилоидов Шерри Шрайнер и странные самоубийства последователей

Утром 15 июля 2017 года в полицию городка Кулбо, что в Пенсильвании (США), позвонила женщина по имени Барбара Роджерс и начала эмоционально говорить, что ее парень попросил ее выстрелить ему в голову. Она решила, что это какая-то дурная шутка, и выстрелила в него. А пистолет оказался заряжен.

Когда полиция прибыла на место происшествия, они обнаружили, что парень Барбары по имени Стив Минео действительно лежит на полу мертвый, а в его голове дырка от пули. Рядом с ним валялся полуавтоматический “Глок” 45-го калибра.

Барбара была в состоянии паники и продолжала говорить, что Стив буквально заставил ее приложить ее руку к своей голове и нажать на курок.

Для полиции все это выглядело как трагический итог банальной бытовой ссоры. Но очень быстро все это превратилось во что-то очень странное с причудливым культом Апокалипсиса, опасавшегося пришельцев-рептилоидов, меняющих свой внешний облик.

Во время расследования выяснилось, что Стив и Барбара долгое время состояли в группе под названием “Министерство”, подозрительно похожей на секту. Лидером этой группы была женщина по имени Шерри Шрайнер, которая называла себя внучкой царя Давида и звалась “Слугой, Пророком, Послом, Дочерью и Посланницей Всевышнего Бога”.

Группа Шрайнер проповедовала скорое наступление Апокалипсиса “с огнем и серой” и верила сразу в несколько популярных теорий заговора – от тайных правительственных экспериментов по контролю над разумом до скорого инопланетного вторжения.

Основными положениями группы была вера в то, что раса изменяющих облик и поклоняющихся дьяволу пришельцев-рептилоидов пытается проникнуть в человеческое общество и поработить его на всех уровнях.

Реальных фотографий Шерри Шрайнер в сети найти невозможно. Есть лишь один старый снимок очень плохого качества.

Для этого рептилоиды похищают тела людей, создают клоны с промытыми мозгами, внедряют в человеческие группы “синтетических роботоидов” и в целом “контролируют разум” для установления “Нового Мирового порядка”. И все это в итоге приведет к появлению Антихриста и Апокалипсису.

По словам Шрайнер, единственный способ остановить это – использовать мистическое вещество под названием “оргон”, которое может убивать рептилоидов, а также демонов, клонов и зомби. И у Шрайбер было немало образцов “оргона”, который она продавала членам группы в виде красиво выглядящих камешков.

Группа также пропагандировала теорию, согласно которой Апокалипсису будут предшествовать множество глобальных катаклизмов, в том числе “Планета Х” столкнется с Землей или на ней прибудут инопланетные захватчики.

Стив Минео состоял в этой группе по меньшей мере с 2004 года и у него был целый канал на YouTube, посвященный распространению странных убеждений и теорий заговора, а также блог под названием “Искатель истины” (“Truth Seeker”).

Когда Стив стал встречаться с Барбарой, он вовлек ее в группу и она тоже приняла эти “учения”. Оба они были очень преданными учениками Шрайнер.

Друзья Барбары были встревожены ее увлечением. До встречи со Стивом Барбара была уравновешенной и умной молодой женщиной, которая не была склонна к фанатичным религиозным убеждениям и не верила в теории заговора.

Друзья Стива также были обеспокоены его странным вовлечением в эти темные заговоры о рептилоидах и Апокалипсисах, и один из его друзей по имени Лори Александер несколько раз пытался заставить его покинуть группу Шрайнер:

“Я отправлял ему сообщения с опасениями, типа “Я хочу, чтобы ты понял, что она говорит. Это безумие!”. Я смотрел на эти вещи с библейской точки зрения и то, что она говорила, было реальным безумием. Нигде в Библии не говорится, что существует некий волшебный камень, который защитит нас от инопланетян, демонов и прочего. Я бросал ему вызов, чтобы он нашел выход. Но он не смог”.

Ни Барбара, ни Стив не прислушались к отчаянным мольбам своих друзей покинуть группу, но постепенно между парой и Шрайнер начал назревать конфликт, который в итоге и привел к смерти Стива.

Это началось, когда Барбара разместила совершенно невинный пост в социальных сетях, в котором писала, что у нее “одержимость” от стейка тартар и что она очень любит его есть.

Стейк тартар или татарский бифштекс это блюдо из сырого говяжьего мяса. Оно в основном популярно в США и западной Европе и, несмотря на название, не связано с татарской кухней.

Шрайнер и ее последователи увидели в этом зловещий признак. Они пришли к “рациональному” выводу, что любовь Барбары к сырому мясу была верным признаком того, что она не является человеком, а вероятнее всего представляет из себя замаскированного рептилоида.

Барбара Роджерс под арестом

Шрайнер лично обозвала ее словами “Вампир-ведьма, Суперсолдат-рептилия” и когда Стив услышал это, он очень обиделся. Он заявил Шрайнер, что его девушка точно не рептилия, а человек. И что если бы она была рептилоидом, то его камень-оргон убил бы ее, но ничего подобного не случилось.

Однако это безумная ссора из-за стейка тартар не закончилась и продолжалась еще месяц. Обе стороны обменивались в Фейсбуке тычками и наездами друг на друга.

В какой-то момент Стив, похоже, начал понимать, что Шрайнер и ее теории выглядят как бред сумасшедшего, после чего он начал активную компанию по дискредитации группы, превратившись из помешанного на теориях заговора и преданного последователя в активного разоблачителя Шрайнер.

Он опубликовал множество видеороликов и постов в социальных сетях, в которых изображал Шрайнер психически больной, а ее культ – сборищем психопатов.

“Раньше я был сторонником Шерри Шрайнер, но нас выгнали на обочину, и теперь на нас вешают всю эту ложь: вроде ФБР, ведьм, и все эти безумные вещи. Все, кто поддерживает ее, сошли с ума. Посмотрите на комментарии этих людей. Вы увидите это. Они больше не правдолюбцы, они поклоняются Шерри Шрайнер, и они психически больные люди”, – писал Стив Минео.

Шрайнер и ее группе все это совсем не понравилось. Они предприняли согласованные усилия по активному нападению на него онлайн и угрожали ему насилием, что, похоже, сказалось на его психике. Стив впал в глубокую депрессию и у него появились мысли о самоубийстве, которые, видимо, достигли кульминации, когда он попросил Барбару застрелить его.

“Магические камни-оргоны”

Когда все это всплыло, Шрайнер поспешно все отрицала, в том числе то, что она является руководителем культа, и особенно яростно она отрицала какую-либо связь со смертью Стива Минео:

“Они пытаются раскрутить, что я ответственна за смерть Стива? Нет, это Барбара. Я пыталась защитить Стива. Я пыталась предупредить его о Барбаре Роджерс, но он не захотел меня слушать. Он думал, что я оскорбляю его “жену”… когда я просто пыталась защитить его от нее!

Есть лишь определенные типы людей, которые жаждут сырого мяса, потому что они жаждут крови. Это те, в ком сидит демон-вампир. Когда в ней проявился демон, будь то демон или рептилия, человеку не сравниться с такой сверхъестественной силой.

Единственное, что я точно знала: она была нехорошей. Есть сырое мясо – это символ того, что вы являетесь частью общества вампиров/суккубов… Роджерс – ведьма, я могу подтвердить это на данный момент. Я знала, кем она была!

Он начал понимать, что то, что я сказала о ней, было правдой, и именно поэтому она убила его, чтобы защитить свою ложь и сохранить свои секреты. Они хотят назвать меня лидером культа? Стив не был вовлечен ни в какой культ. Я не секта и не лидер культа. Нет. Я всего лишь смиренный слуга и Посланник Всевышнего.

Я провела свою жизнь, служа ЕМУ, и за это меня избивают дети Каина, развратники, ведьмы, сатанисты и ненавистники повсюду. Я предупредила Стива Минео, что она вампир-ведьма, Суперсолдат-рептилия… и теперь он МЕРТВ, потому что не захотел слушать”, – заявила Шерри Шрайнер.

Когда дело дошло до суда, то там присяжные не обратили внимания на слова Шрайнер, а Барбару судили по фактам – убила своего парня и признала это. В итоге Барбара получила тюремный срок в 15 лет.

Шрайнер никто не обвинил и ее культ продолжал работу как обычно. Однако это привлекло к ее группе повышенное внимание многих частных исследователей. В результате их работы было обнаружено, что пятью годами ранее другая последовательница Шрайнер, 22-летняя Келли Пингилли, совершила суицид, поглотив 30 таблеток снотворного.

Пингилли, как и Барбара Роджер, вступила в культ как рациональная, интеллигентная молодая женщина, и быстро втянулась во все это безумие. Она работала ведущей радиопередачи Шрайнер под названием “Инопланетяне в новостях”, а также помогала Шрайнер в различных тайных “миссиях”.

Во время одной из подобных “миссий”, как описывала Пингилли, они спасли группу “прекрасных людей-черепах” из правительственной тюрьмы, а в другом случае они отслеживали местонахождение секретной правительственной базы.

Другими словами, Пингилли полностью погрузилась в эти причудливые конспирологические игры, и ее письма и посты в соцсетях в те дни становились все более сумбурными, отражая это.

За неделю до своей смерти в декабре 2012 года Пингилли написала, что Апокалипсис близок, и утверждала, что плотоядные люди-ящеры собираются спуститься на Землю и уничтожить человечество.

Ночью 28 декабря 2012 она оставила записку на своей подушке и поехала в заснеженный парк дикой природы с бутылочкой снотворных таблеток, чтобы покончить с собой. Когда полиция обнаружила ее тело, на ее шее было ожерелье, на которое был надет “камень-оргон”.

Семья Пингилли сразу же обвинила культ Шрайнер в ее смерти. В частности ее брат Нейт так сказал об этом:

“Шерри Шрайнер в основном управляет культом смерти, основанным на страхе. Каждый месяц там всегда происходит что-то важное. Она говорит своим последователям, что наступает Конец света, что Планета X приближается, что Планета X врежется в Землю, или минотавры спрыгнут с поверхности Планеты X. Все это, по словам Шрайнер, должно было произойти буквально.

Можно подумать, что каждый раз, когда очередное из ее предсказаний не сбывается, она теряет последователей, но, похоже, это не работает. Если бы мне пришлось сказать что-то ободряющее этим людям, это было бы: “Оглянитесь вокруг: Конец света еще не наступил!”.

Шрайнер наполняет головы людей манией величия, она говорит им, что они на самом деле ангелы с магическими способностями в человеческом обличье.

Одна из причин, по которой моя сестра покончила с собой, заключалась в том, что она хотела достичь следующего уровня духовности. В своей предсмертной записке она была убеждена, что отправляется исполнять какое-то великое предназначение.

Моя сестра Келли не улетела на космическом корабле. Она умерла не мирно. Это была холодная и безмолвная смерть в одиночестве в лесу. Она искала Бога, а Шрайнер втянула ее в какое-то странное дерьмо”.

Келли Пингилли

Как и в случае со Стивом и Барбарой, сама Шрайнер отрицала, что имела какое-либо отношение к смерти Пингилли, и настаивала, что она не была лидером “культа смерти”. Вместо этого она обвинила правительство США и заявила, что разум Пингилли контролировался “отрядом смерти НАТО”, который пытался ее убить:

“Келли Пингилли просто разозлила людей, потому что она должна была убить меня тремя месяцами ранее, во время поездки со мной в Нью-Йорк, и она отказалась убить меня. Я была номером 2 в списке смертей Обамы в течение 8 лет…

Она приходила ко мне домой перед тем, как мы отправились в Нью-Йорк. Она должна была убить меня, когда доберется сюда, чтобы путешествие никогда не состоялось. Она не сдалась без боя, и они оставили все поддельные улики. В этом замешано НАТО. Обама на марше, ребята, если вы не с ним и инопланетным Нью Эйджем, вы против них.

У них есть свои списки, и они собираются работать над ними. Смерть Келли – тревожный сигнал о том, что они охотятся за людьми Яха.

Они пытались использовать убийство Пингилли, чтобы заявить, что это было самоубийство, а затем обвинить в этом меня, чтобы очернить меня. Правительственные психопаты пытаются очернить меня. Я занимаюсь этим уже давно, они могут засунуть своих психопатов себе в задницу.”

Группа Шерри Шрайнер без проблем просуществовала год после смерти Стива Минео, успешно торгуя “камнями-оргонами” и собирая обильные денежные пожертвования. А потом Шерри Шрайнер внезапно умерла. Официально от сердечного приступа. Ей было 56 лет. Ее группа и после этого не распалась и все еще существует в Фейсбуке, на персональном сайте и, может быть, где-то еще.