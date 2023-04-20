История человека, который увидел ангелов – путешествие в загробный мир

57-летний житель США Дэвид Хэнзел пережил околосмертный опыт, который оказал на него сильное влияние. Он увидел небо, существ, выступавших в роли проводников ко вратам рая, а также красивый бар и мраморный небоскреб.

Сентябрь 2015 года запомнился Дэвиду Хэнзелу как месяц тяжелой болезни. Легочная инфекция и сепсис поставили его на грань жизни и смерти. Мужчина оказался в критическом состоянии, его пульс практически остановился, и он впал в кому. Однако, как рассказывает Хэнзел, он не знал, что умер, и ничего не понимал.

В течение двух месяцев нахождения в коме мужчина переживал околосмертный опыт. По его словам, он оказался на небесах и увидел красивое, бархатное, мягкое ночное небо. Небо было без облаков, звезд и всего остального, и не имело начала или конца.

После этого к мужчине пришли два существа, которые стали его проводниками к вратам рая. Однако, вместо жемчужных ворот, они привели его в красивый бар. В помещении было множество красивых бутылок, но не было никаких алкогольных напитков.

Далее существа попросили мужчину подняться по большому белому зданию, которое оказалось мраморным. На нем были самые красивые мраморные узоры, которые Хэнзел когда-либо видел. Когда он шагал, то не чувствовал, что его нога касается земли. Это было, как будто он плыл.

После того, как Хэнзел очнулся после комы, он почувствовал себя совершенно другим человеком. Он простил всех, кто когда-либо сделал ему что-то плохое, и осознал суть религии.

Восстановление после околосмертного опыта для Дэвида Хэнзела было долгим и трудным процессом. Он прошел несколько операций, чтобы исправить проблемы, вызванные инфекцией и долгим нахождением в коме. Однако, его физическое выздоровление не было единственным изменением в его жизни.

После опыта на небесах, Хэнзел начал уважительно относиться к религии и уверен, что теперь понимает ее сущность. Он также простил всех, кто когда-либо наносил ему вред, и теперь стремится жить более полноценной жизнью.

Для многих людей околосмертный опыт является таинственным и загадочным явлением, которое вызывает интерес и любопытство. Многие люди, которые пережили подобный опыт, описывают его как преодоление границ между жизнью и смертью, между материальным и духовным миром.

Однако, для некоторых людей, околосмертный опыт может стать началом нового, более осознанного этапа жизни. Как и в случае с Дэвидом Хэнзелом, эта опыт может помочь человеку лучше понимать свои ценности и уважительнее относиться к жизни и окружающим людям.

Опыт Хэнзела также напоминает нам о красоте и таинственности нашего мира. Независимо от того, верите ли вы в загробную жизнь и ангелов, или нет, мы можем согласиться на то, что эта история заставляет нас задуматься о более высоких силах и о том, что может ждать нас после смерти.