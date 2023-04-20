Рупор тоталитарной пропаганды: Комон ребята, это Козловский

Комон ребята, это Козловский

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении Данила Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении Данилы Козловского по статье о дискредитации ВС РФ — ранее Виталий Бородин обратился с соответствующей просьбой в Генпрокуратуру, сообщил ТАСС. Таким образом, возвращение (https://t.me/readovkanews/56376) актера в среду творческой интеллигенции под большим вопросом — ранее столичный театр отменил его участие в спектакле.

Козловский хотел как ни в чем не бывало вернуться на сцену и заработать в России денег, несмотря на то, что ранее всех русских он направлял (https://t.me/readovkanews/56955) в некий Освенцим, в котором они, по его мнению, «будут каяться за преступления сталинизма». Но вернуться в театральные ряды, как и выйти сухим из воды, на этот раз у Козловского просто так не получится.

https://t.me/readovkanews/57032 – цинк

Ты их в дверь, они в окно.

За границей вся эта шелупонь никому собственно не нужна и никто ее там оплачивать не собирается. Поэтому поскулив про "Нет войне", они стараются снова пролезть на "культурный рынок", как будто ничего не было и это так и надо. Но времена изменились и теперь уже не так легко сделать вид, что все нормально. Каятся за сталинизм Козловский может за границей, в Прибалтике например, или в Израиле.

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