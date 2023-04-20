Мнение: О весеннем контрнаступе Украины… Началось?

— Суслика видишь?

— Нет…

— А он есть! ©

Вот так и с украинским «контрнаступлением». Пока все судили-рядили «когда?» и «где?», оно, по некоторым признакам, похоже, началось. И успешно, по версии украинской сетки ТГ-каналов. Плюс небезызвестный «сердитый патриот» Игорь Стрелков… намекнул на то же.

«Противник за минувшие двое суток провел на многих участках фронта т.н. “разведки боем” — то есть частные тактические атаки с целью выявления сил и средств обороны противостоящей стороны. Вероятно, часть атак носит отвлекающий характер, однако имели место попытки такого рода в районах, наиболее перспективных с точки зрения вражеского наступления», — сообщил он в своём канале.

Особых успехов со стороны ВСУ, правда, зафиксировано не было. Но это не помешало разгонять виртуальное «всё пропало!» по российской аудитории. Которая одновременно надеется и не верит. В итоге бои местного значения разрастаются до…

Тем временем украинская сторона по своему обыкновению постаралась выдать неудачу за победу и даже нечто большее. Замглавы министра обороны Украины Анна Маляр предложила… считать эти небольшие по силам и средствам разведывательные операции частью обещанного контрнаступа. «Собственно, активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементом контрнаступления», — сказала она.

Новое слово в военной науке, между прочим. «Элемент контрнаступления». А где же оно само? Разложено на элементы…

Но очень хитро так. ВСУ «пока не готовят что-то одно — на конкретное время на каком-то конкретном направлении», — подчеркнула Анна Маляр. И пояснила, что заранее решение о контрнаступлении якобы не принимается. «Подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не через месяц-два. План окончательно выбирается так, чтобы враг не смог отреагировать», — заявила она. Вот удивились бы все военные стратеги, планирующие наступательные действия на недели и месяцы вперёд…

Но электорат теперь и не такое схавает.

В сухом остатке. «Элементы» контрнаступления заявлены, самого же его как не было, так и нет даже в планах.

Может, и вовсе не будет? Плохим танцорам стратегам известно ведь, что мешает?

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