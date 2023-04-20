Рупор тоталитарной пропаганды: А может это спутник был…

В Киеве заявили, что над Киевом работало ПВО.

В Киеве заявили, что в районе Киеве упал спутник NASA

В Киеве заявили, что ПВО над Киевом не работало.

Между тем с вечера идут массированные прилеты “Гераней” и авиабомб в Херсонской, Запорожской, Сумской, Харьковской и в Киевской областях. Также традиционно обрабатывается Славянско-Краматорская агломерация.

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