 

Рупор тоталитарной пропаганды: А может это спутник был…

20.04.2023, 5:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Киеве заявили, что над Киевом работало ПВО.
В Киеве заявили, что в районе Киеве упал спутник NASA
В Киеве заявили, что ПВО над Киевом не работало.

Между тем с вечера идут массированные прилеты “Гераней” и авиабомб в Херсонской, Запорожской, Сумской, Харьковской и в Киевской областях. Также традиционно обрабатывается Славянско-Краматорская агломерация.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.22 / Обстрелы городов, трупы на улицах, потоки беженцев – последствия войны в Украине

30.09.20 / Катастрофа, которая погубила древних майя

14.11.22 / Лазерная эпиляция: шесть мифов о процедуре, которым не стоит верить

02.12.22 / Independent – брексит обошёлся британским домохозяйствам в £5,8 млрд

24.01.23 / Актер Станислав Садальский госпитализирован с кровотечением

20.11.22 / После ванны или душа делать маникюр безответственно: распространенные ошибки при уходе за ногтями

16.11.22 / В России появится перпендикулярный импорт: из недружественных стран, но через «своих людей»

19.05.22 / Мнение: “…Пливе кача”

16.09.22 / Члены Ассоциации владельцев секс-шопов России решили не обслуживать священнослужителей

07.09.22 / Новый кроссовер VOLKSWAGEN Tiguan 2024 года впервые вышел на тесты в серийном кузове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика