 

Сандалии на платформе, балетки: какую модную обувь мы будем носить этим летом

20.04.2023, 5:20, Разное
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Весной мы задумываемся о приобретении летней обуви. Нам хочется выбрать такую вещь, которая соответствует моде, но при этом отличается удобством и практичностью. Иногда поиск подходящей пары сандалий или туфель может занять немало времени. В статье мы расскажем о модных обувных трендах на лето 2023 года.

Обувь на платформе

Этим летом в моду вернется обувь на платформе. Она визуально увеличивает рост и подчеркивает ноги.

Модные тенденции предлагают нам разнообразные платформы. Вы можете выбрать обувь как на сплошной подошве, так и на каблуке.

Лоферы

Лоферы подходят не только для прохладной погоды, но и для лета. Это идеальная обувь для долгих прогулок.

Летом будут актуальны как классические черные лоферы, так и цветные. Подбирайте обувь под тон деталей вашего наряда.

Балетки

Летом 2023 года в мир моды вернутся балетки. Это удобная и красивая обувь для теплой погоды. Она станет хорошей альтернативой туфлям на каблуках.

Для создания классического образа подойдут балетки нейтральных оттенков. Для особых случаев выбирайте яркую или блестящую обувь.

Туфли “Мэри Джейн”

Туфли “Мэри Джейн” отличаются широким устойчивым каблуком и одним или несколькими ремешками поперек подъема. Реже встречаются модели на плоской подошве. Эти туфли немного напоминают детскую обувь.

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Для повседневного стиля выбирайте модели на низком каблуке или плоской подошве. Они очень удобны и комфортны. Если вы хотите создать нарядный образ, то выбирайте туфли на высоком каблуке из лакированной кожи или блестящих материалов.

Кроссовки в стиле ретро

Летом кроссовки в стиле ретро станут одной из самых модных вещей. Они отличаются минимализмом, обтекаемой формой и невысокой подошвой. Эта удобная обувь придет на смену массивным кроссовкам и кедам.

Заключение

Летние обувные тренды отличаются большим разнообразием. У вас будет возможность выбирать тот вариант, который идеально впишется в ваш образ.


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