Весной хочется сиять – и даже холодные оттенки теней этому не помешают: как сделать голографический макияж в домашних условиях (идеи с фото)

Поначалу в тренде оказался голографический маникюр, после чего стали популярными тени и хайлайтеры, теперь пришел черед голографического макияжа. Идеи мерцающего сияния являются актуальными не только в холодное время года, но также весной и даже летом. У вас есть прекрасная возможность самостоятельно сделать в домашних условиях макияж, который никого не оставит равнодушным.

Основа

Для получения нужного эффекта рекомендуется воспользоваться увлажняющей тональной основой, благодаря которой появится возможность идеально выровнять поверхность кожи. Она должна блестеть и сиять, поэтому вы должны максимально «подсветить» лицо. Для этого необходимо воспользоваться хайлайтером необычного цвета: белого, сиреневого, голубого и других оттенков. Рекомендуется нанести хайлайтер на подвижные веки, скулы, уголок верхней губы. Отличительной чертой такого макияжа является легкость и прозрачность мерцания, эффект такой, словно вы светитесь изнутри. Поэтому стоит осторожно распределить акцент и не переусердствовать, чтобы макияж не смотрелся перенасыщенным.

Выбор оттенков

Голографический макияж не обязательно должен быть холодным, можно использовать декоративную косметику теплых тонов. К примеру, пастельные, бежевые и розовые оттенки в сочетании смотрятся не менее привлекательно. Отличной идеей станет использование теплых и холодных оттенков, то есть нужно смешать оттенки, которые вместе придадут лицу легкости и привлекательного сияния. Определитесь с выбором цвета, это поможет создать очень эффектный и креативный космический образ. Многое зависит от времени и цели использования. Если речь идет о дневном макияже, можно остановиться на теплых, близких к тону кожи цветах. Вечерний макияж можно сделать поярче, и здесь никто не вправе вас ограничивать в фантазиях.

Космический макияж

После нанесения основы приступите к теням, для такого случая идеальным выбором станут жидкие тени. Распределите их на верхних и нижних веках, нанесите немного на скулы. При желании можно использовать их вместо помады (кстати, помаду также можно использовать вместо теней).

Используйте классическую подводку для того, чтобы нарисовать стрелки. Они могут быть тонкими или широкими по вашему усмотрению. Космический голографический макияж — это акцент на холодные оттенки, и в этом варианте сиреневые, серебристые и голубые тона будут идеальными.

Нюдовый

Отличный будет выбор голографического макияжа для дневного выхода, он смотрится нежно и женственно, подчеркивает красоту кожи и черт лица.

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Используйте оттенки от персикового до розового цвета, стрелки можно сделать черными, как и ресницы (если нравится эффект накладных ресниц, можно воспользоваться этим вариантом и накрасить ресницы удлиняющей и объемной тушью).

Монохромный

Если вам больше импонирует монохромный макияж, вы можете использовать ту концепцию для того, чтобы сделать его голографическим. Определитесь с выбором цвета и используйте его для теней, румян, помады (отличным выбором станет глянцевый блеск для губ или жидкая помада). Есть и упрощенный вариант монохромного голографического макияжа. Достаточно оставить нужный эффект лишь на губах (имеется в виду голографический акцент), а глаза накрасить хорошо пигментированными пастельными тенями.

Футуристический

В его основе стрелки разных форм, поэтому можете выбирать любой вариант по вашему выбору (стандартные или двойные, с уголком или без него). Можно использовать классическую черную подводку или нарисовать стрелки жидкими тенями более насыщенного цвета.

Помните о том, что сияние и блеск должны быть в изобилии, как предполагается в концепции. Отличный вариант для создания экспрессивного образа.