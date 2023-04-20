Почему нас привлекают люди с одинаковыми недостатками: объяснил психолог

Довольно часто случается, что после завершения отношений мы начинаем новые с, казалось бы, совершенно иными людьми, но с теми же самими недостатками. Оборотное явление можно наблюдать довольно редко – люди вообще не любят менять типажи людей, с которыми строят отношения. Почему это происходит и как исправить ситуацию, объяснила психолог Юлия Синютина.

Не секрет, что фундаментальные представления человека об этой жизни, о добре и зле, о канонах красоты, о стандартах поведения формируются еще в детские годы. Специалисты отмечают, что для девочек идеальными образами, как правило становятся их отцы.

Подрастая, девушка начинает выбирать парня, исходя из признаков, которое она в детстве заметила в своем отце, будь то физические данные или моральные качества. Аналогично происходит и с недостатками.

Вторым источником образов служат персонажи любимых книг, кинолент или мультфильмов. Например, можно предположить, что певица Наташа Королева в юности очень любила мультик про Тарзана. Наконец, третьим источником формирования идеальной картинки являемся мы сами.

Многие люди не считают недотыками свои собственные слабости, поэтому и в партерах стараются их не замечать. К примеру, курильщики вполне спокойно выбирают в пару курильщиков. Или интроверты не переносят чрезмерно активных и общительных людей, особенно если они постоянно под боком.

Как же исправить негативную ситуацию? Эксперты уверены, что неосознанно это сделать невозможно. Однако если человек поймет, кто является его эталоном, и начнет перестраиваться, то проблему можно решить. Для этого придется расширить круг интересов и развивать положительные черты характера, чтобы “подобное притянуло подобное”.