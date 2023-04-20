 

Почему нас привлекают люди с одинаковыми недостатками: объяснил психолог

20.04.2023, 4:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Довольно часто случается, что после завершения отношений мы начинаем новые с, казалось бы, совершенно иными людьми, но с теми же самими недостатками. Оборотное явление можно наблюдать довольно редко – люди вообще не любят менять типажи людей, с которыми строят отношения. Почему это происходит и как исправить ситуацию, объяснила психолог Юлия Синютина.

Не секрет, что фундаментальные представления человека об этой жизни, о добре и зле, о канонах красоты, о стандартах поведения формируются еще в детские годы. Специалисты отмечают, что для девочек идеальными образами, как правило становятся их отцы.

Подрастая, девушка начинает выбирать парня, исходя из признаков, которое она в детстве заметила в своем отце, будь то физические данные или моральные качества. Аналогично происходит и с недостатками.

Вторым источником образов служат персонажи любимых книг, кинолент или мультфильмов. Например, можно предположить, что певица Наташа Королева в юности очень любила мультик про Тарзана. Наконец, третьим источником формирования идеальной картинки являемся мы сами.

Многие люди не считают недотыками свои собственные слабости, поэтому и в партерах стараются их не замечать. К примеру, курильщики вполне спокойно выбирают в пару курильщиков. Или интроверты не переносят чрезмерно активных и общительных людей, особенно если они постоянно под боком.

Как же исправить негативную ситуацию? Эксперты уверены, что неосознанно это сделать невозможно. Однако если человек поймет, кто является его эталоном, и начнет перестраиваться, то проблему можно решить. Для этого придется расширить круг интересов и развивать положительные черты характера, чтобы “подобное притянуло подобное”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11.21 / “Просто обалденно красивая”. Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках

01.07.20 / Поправки в Конституцию: будет учтен каждый голос

29.06.20 / Эксперты предупредили о третьей волне фейков по голосованию

19.04.22 / В ДНР заявили о ликвидации под Донецком командира батальона ВСУ

09.01.23 / Echo сообщила о решении ЕС и НАТО полностью переписать совместную декларацию из-за российской спецоперации на Украине

30.04.22 / Легкая ракета «Ангара-1.2» впервые вывела на орбиту спутник

03.02.21 / МИД обсудил с «Исламским джихадом» палестинскую проблему

04.09.20 / По факту гибели сбежавшего воспитанника интерната на Сахалине началась проверка

10.04.22 / Греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину

23.01.21 / В приложении московских госуслуг обнаружена серьезная уязвимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика