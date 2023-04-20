CNBC – Болгария присоединилась к странам, запретившим импорт украинского зерна

Болгария присоединилась к числу стран, введших запрет на импорт зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет телеканал CNBC. Запрет носит временный характер и не распространяется на транзит, однако власти Болгарии были вынуждены принять его для защиты собственных производителей в аграрной отрасли: поток дешёвых продуктов с Украины ведёт к слишком серьёзным проблемам для болгарского бизнеса.



АР

Болгария стала очередной страной, которая ввела запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с Украины, присоединившись к своим восточноевропейским соседям в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции, пишет телеканал CNBC. Ряд стран принял такое решение на фоне перенасыщения продуктами, которое, по их словам, наносит ущерб средствам к существованию отечественных фермеров.

Временное правительство Болгарии заявило в среду, что запрет, который исключает товары, следующие транзитом в другие страны, является временным, однако он был принят в связи с тем, что за последний год в страну прибыло и осталось в ней большое количество зерна и сельскохозяйственной продукции, что создало проблемы для местных производителей.

«Если эта тенденция сохранится или усилится после введения аналогичных запретов другими странами, это может иметь чрезвычайно серьёзные последствия для болгарского бизнеса», — говорится в заявлении временного премьер-министра Болгарии Галаба Донева.

Западные страны стремятся помочь Украине сохранить жизненно важный экспорт зерна и сельскохозяйственной продукции с начала российской военной спецоперации, но в последнее время в Восточной Европе назревают проблемы. Вслед за волной растущего гнева фермеров Польша, Венгрия и Словакия недавно ввели временные запреты на импорт украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов, заявив, что они создали нечестную конкуренцию и торговые условия для местных фермеров. Приостановка импорта продлится до конца июня, пишет CNBC.

Социал-демократическая партия Румынии также заявила, что планирует обратиться к правящей коалиции страны с просьбой ввести временный запрет на импорт украинских агропродовольственных товаров, чтобы «защитить румынских фермеров».

В среду министр сельского хозяйства страны заявил, что Бухарест организует немедленные таможенные проверки всех сельскохозяйственных и продовольственных товаров, поступающих с Украины, а также опечатает и проконтролирует зерновые грузы, следующие транзитом через Румынию. Украине также было предложено найти решения по ограничению экспорта зерна в Румынию, заявил министр.

Запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины возмутил Евросоюз, поскольку блок стремился помочь Киеву сохранить экспорт, который является экономическим спасательным кругом для разрушенной военными действиями страны.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортёров пшеницы, кукурузы и подсолнечника, а блокада её портов Россией в прошлом году привела к росту мировых цен на продовольствие и дефициту некоторых основных продуктов, что сильно ударило по более бедным странам, считает американский телеканал.

При посредничестве ООН и Турции была заключена сделка между Украиной и Россией о разрешении экспорта зерна из страны через Чёрное море, что помогло ослабить кризис. ЕС также создал так называемые полосы солидарности, чтобы помочь украинскому экспорту покинуть страну по сухопутным маршрутам в Европе, а также приостановил импортные пошлины на украинский экспорт.

Однако страны Восточной Европы теперь говорят, что логистические проблемы и дефицит поставок привели к тому, что более дешёвая украинская сельскохозяйственная продукция хлынула в их страны и не вывозится дальше, что оказывает давление на хранилища и ведёт к снижению цен. Фермеры протестуют против сложившейся ситуации, требуя, чтобы национальные правительства приняли меры.

Разногласия, вызванные дешёвым импортом продовольствия с Украины, создали напряжённость между Киевом и его восточноевропейскими соседями — и это в то время, когда Украина в значительной степени зависит от доброй воли в плане политической, военной и экономической поддержки в условиях продолжающегося конфликта с Россией, подчёркивает CNBC.

Любое ухудшение отношений с Польшей, в частности, нежелательно для Киева, поскольку Варшава до сих пор выступала в качестве одного из самых ярых сторонников Украины на уровне ЕС и пообещала предоставить Украине боевые танки и истребители МиГ в начале года, когда её соседи по континенту ещё отказывались от этой идеи.

Тем не менее Польша опасается настроений избирателей и протестов фермеров по этому вопросу, поскольку в конце этого года в стране пройдут парламентские выборы, как и в Словакии.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Словакии сообщило CNBC, что, несмотря на временный запрет на украинский импорт, страна по-прежнему открыта для «солидарного транзита», что означает, что украинское зерно всё ещё может проходить через её территорию в другие страны. Зерно будет опечатано, чтобы оно не попадало на словацкий рынок, говорится в заявлении министерства.

«Необходимо решить эту проблему… для стабилизации рынка и цен на агропродукцию», — также заявил и в министерстве, добавив, что поставили Еврокомиссию в известность о своих проблемах. Помимо этого, словацкое Министерство сельского хозяйства добавило: «Мы были бы признательны за общеевропейское решение [проблемы] украинского зерна, поскольку эта тема связана с защитой всего внутреннего европейского рынка».

Министерство сельского хозяйства Венгрии тем временем собрало для телеканала CNBC комментарии своего министра Иштвана Надя, который сказал, что «если нынешние рыночные тенденции возобладают, они нанесут настолько серьёзный ущерб венгерскому сельскохозяйственному сектору, что необходимо принять чрезвычайные меры, чтобы остановить их».

По его словам, сельскохозяйственный сектор Украины работает с методами производства, которые больше не разрешены в Евросоюзе, и в результате несёт «чрезвычайно низкие производственные затраты». Также он отметил, что Украина начала экспортировать на европейский рынок большое количество мяса птицы, яиц и мёда, в дополнение к зерновым и масличным культурам, что сделало невозможным для венгерских и центральноевропейских фермеров продавать свою продукцию. «Венгерское правительство всегда будет стоять на стороне венгерских фермеров и защищать венгерское сельское хозяйство», — подчеркнул Надь, о чём сообщили в его министерстве.

Как отмечает CNBC, эти приостановки вызвали недоумение на Украине, которая выступила с заявлением о том, что она сожалеет о решении Польши приостановить импорт зерна и что Украина «всегда с пониманием относилась к ситуации в польском сельскохозяйственном секторе и оперативно реагировала на различные вызовы».

В споре наметились некоторые позитивные сдвиги после того, как польские и украинские министры провели двухдневные переговоры для обсуждения путей ослабления напряжённости. Во вторник чиновники договорились, что никакая украинская сельскохозяйственная продукция не будет оставаться в Польше, а транзит через страну будет разрешён только под сопровождением.

Как это соглашение будет действовать на практике, пока неясно. Телеканал CNBC связался с Министерством сельского хозяйства Украины и Польши и ожидает дальнейших комментариев по поводу соглашения.

Европейская комиссия была озадачена неожиданным запретом на импорт со стороны нескольких стран-членов (у неё уже испорчены отношения с Венгрией и Польшей) и заявила, что односторонние действия в отношении торговли неприемлемы в рамках политики ЕС.

В понедельник Еврокомиссия заявила, что находится в контакте с государствами — членами ЕС, которые ввели запреты, и изучает правовую основу, на базе которой были введены эти запреты. Однако Брюссель признаёт, что страны Восточной Европы поддерживают Украину во многих областях и что речь идёт не о «санкциях, а о поиске решений на основе законодательства ЕС, которые отвечают интересам украинцев и ЕС». Также Еврокомиссия заявила, что признаёт влияние «избыточного предложения» украинского импорта на фермеров ЕС, особенно в приграничных странах.

Еврокомиссия уже приняла пакет мер на сумму €56 миллионов для компенсации пострадавшим фермерам в Польше, Болгарии и Румынии «экономических потерь из-за возросшего импорта зерновых и масличных культур и [для] ограничения влияния рыночного дисбаланса на их решения о посеве». В понедельник Брюссель также планирует второй пакет поддержки, однако детали пока не определены.

Безусловно, существуют опасения, что запрет на импорт из Восточной Европы может подкрепить аргументы РФ в пользу отказа от Черноморской зерновой инициативы, которая была реализована при посредничестве ООН и Турции в прошлом году и позволила украинскому зерну покинуть страну через несколько морских портов, признаёт CNBC.

Хотя соглашение несколько раз продлевалось, оно уже испытывает на себе серьёзное давление из-за обвинений в адрес РФ в блокировании судов с зерном на пути с Украины. В понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в блокировании 50 судов с сельскохозяйственной продукцией на пути из украинских портов. Москва, в свою очередь, заявила, что нет никаких гарантий того, что она согласится продлить соглашение после 18 мая, когда истекает срок его действия, пишет американский телеканал CNBC.