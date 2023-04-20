Объемная стрижка для тонких волос: модные прически весны, которые добавят юношеской свежести женщине за 60

Многие зрелые дамы по всему миру демонстрируют, что красота не знает возрастных ограничений, а молодость сегодня переоценивается. Если и вы хотите выглядеть превосходно, подчеркнув свои естественные черты, следует сменить прическу. Если добавить ей пышности и объема, она сможет украсить женщину старшую 60 лет, даже если у нее тонкие волосы. Рассмотрев несколько вариантов, вы сможете подобрать для себя нечто подходящее.

Структурное каре (главное фото)

Это каре главное – правильно уложить. Для этого необходимо подкрутить структурные пряди.

Максимально короткие виски и объем на макушке

Если вы не боитесь экспериментов, самое время создать на своей голове нечто необычное. Виски можно укоротить до минимума, а на макушке оставить основной объем. Но такая прическа будет требовать укладки.

Эффект объемной шапки

Если вы привыкли носить короткие волосы, попросите своего стилиста создать на вашей голове эффект объемной шапки, который будет предусматривать переход от длинных прядей к коротким. Но в данном случае не следует убирать волосы с висков и на затылке, тогда это позволит сделать прическу более пышной и объемной.

Модная стрижка пикси

Это прекрасный пример короткой прически, которая подходит женщине старше 60 лет. Волосы при этом должны быть прямыми. Прическа с помощью такой стрижки может быть поднята на новый уровень. Волосы ближе к лбу и до макушки необходимо приподнять, а волосы сбоку зачесать по направлению к лицу. Конечно же, следует использовать моделирующие средства и термоустройство.

Короткая и с объемными вьющимися локонами

Короткие волосы могут быть очень удобными в ношении, ведь их можно и не укладывать, особенно если есть возможность создать легкую небрежность. Кокетливый женственный стиль можно воссоздать, если верхние пряди поддаются завивке на бигуди или плойку.

Пикси с челкой набок

Пикси имеет множество вариаций, и вы наверняка подберете нечто подходящее для себя. Например, основной объем волос может быть более длинным, а вот волосы на затылке в этом случае следует сделать более короткими. Боковая челка позволит визуально вытянуть лицо.

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Пикси с переходами

Эта стрижка хорошо подходит для женщин с тонкими волосами. Укладку нужно делать таким образом, чтобы подчеркнуть плавные переходы. Для этого следует воспользоваться круглой щеткой и феном, приподнимая один слой волос за другим.

Асимметричный боб

Это еще один пример фантастической короткой прически, которая подходит женщинам старше 60 лет. Боб А-силуэта может предусматривать мелирование, которое позволяет добиться еще большего визуального объема.

Прическа с длиной волос до плеч со структурными переходами

Эта прическа отлично подходит для женщин с тонкими волосами, ведь укладку можно будет осуществлять с помощью бигуди или плойки, закручивая волосы со стороны спины таким образом, чтобы получать дополнительный объем.

Текстурированные ярусы и челка-занавеска

Эту стрижку можно сделать по-настоящему объемной, даже если речь идет о тонких волосах. И для создания омолаживающего эффекта вовсе не обязательно дополнять стрижку еще и новомодным окрашиванием. Можно оставить волосы в естественном цвете, а по утрам немного работать с помощью фена и круглой щетки.