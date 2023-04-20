Розовые ногти – самый горячий тренд весны: как сделать современнее модную классику

Розовые ногти – самый горячий тренд весны. Они выглядят очень женственно и придают рукам больше красоты и изысканности. Маникюр в розовых тонах давно уже стал вечной классикой. Вы можете придать ему более современный вид с помощью различных дизайнов. В статье мы приведем несколько идей розового маникюра.

Цветочный дизайн

Добавьте к розовому маникюру минималистичный рисунок в виде крошечных белых цветов. Такой нейл-арт выглядит нежно и утонченно. Он универсален и подходит для разных случаев.

Вы можете использовать цветочный дизайн для всех пальцев или выделить с его помощью несколько акцентных ногтей.

С блестками

Дополните розовый маникюр блестками. Это простой, но красивый дизайн, который будет уместен в разных ситуациях.

Выбирайте лаки с очень маленькими мерцающими частицами. Слишком крупные блестки будут отвлекать внимание от розового фона.

Розовый френч

Французский маникюр – классический вариант дизайна ногтей. Вы можете использовать для кончиков розовый лак вместо белого. Это внесет в классический френч больше красок.

Вы можете сделать маникюр еще более разнообразным, если скомбинируете френч с рисунком в виде волн и однотонным покрытием.

Френч с волнистыми кончиками

Вы можете создать на кончиках ногтей рисунок в виде волн. Используйте для него разные оттенки розового – от бледных до насыщенных. Такой узор будет выделяться на нюдовой основе.

Французский маникюр с двумя оттенками розового

Это еще один интересный вариант френча. Покрасьте кончики ногтей в два оттенка розового. Один из них должен быть ярким, а другой – более нежным и бледным. Основу оставьте нюдовой. Такая идея французского маникюра выглядит необычно и интересно.

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Маникюр с каплями

Маникюр с каплями стал трендом 2023 года. Сейчас этот дизайн находится на пике популярности. На розовом фоне он выглядит очень нежно и привлекательно.

Этот дизайн вы можете легко создать в домашних условиях с помощью глянцевого топового покрытия или геля для наращивания ногтей.

Френч сбоку

Если вы предпочитаете минимализм, то попробуйте маникюр “френч сбоку”. В отличие от классического варианта, “линия улыбки” располагается не на кончике, а с боковой стороны ногтя. Нарисуйте ее ярко-розовым лаком, создавая контраст с нюдовой основой.

Этот дизайн вы можете легко создать своими руками, используя трафареты или маникюрную ленту.

Розовый с зеленым

Сочетание розового и зеленого ассоциируется в нашем сознании с оттенками травы и весенних цветов. Используйте эту комбинацию для создания маникюра.

Попробуйте сочетать розовый маникюр с акцентными ногтями оливковых или горчичных оттенков. Эти цвета будут удачно дополнять друг друга.

Контрастный узор

Розовый фон идеально подходит для создания контрастных узоров. С ним красиво сочетаются рисунки в желтых или голубых тонах.

Попробуйте создать на розовых ногтях контрастные рисунки. Если вы новичок в дизайне ногтей, то выбирайте простые и лаконичные узоры, как на фото ниже.

Заключение

Розовый маникюр поможет вам создать нежный весенний образ. Это универсальный цвет, который можно сочетать с разными нарядами и украшениями.