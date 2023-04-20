Сотрет годы и наполнит энергией волосы: модные вариации каре с удлинением на весну для женщин за 50

Если вы ищете какую-то новомодную стрижку, которая придаст вашим волосам мягкость и дополнительный объем, следует обратить внимание на каре. Оно подчеркивает естественную красоту волос. И не стоит полагать, что эта прическа предусматривает только одну вариацию. Она обновляется каждый сезон, дополняясь новыми элементами. Если вы ознакомитесь с последними тенденциями, наверняка подберете для себя что-то необычное. Такие прически хорошо подходят женщинам после 50.

Максимально длинное каре

Это максимально длинное каре особенно подойдет женщинам с округлой формой лица.

Зауженное каре

Это скорее техника укладки, чем стрижка. Но она предусматривает вид зауженного каре с “рваным” краем, который позволяет добиться дополнительного объема. Такая стрижка подойдет женщинам с круглым или прямоугольным типом лица. Эта стрижка выполняется зубчатыми ножницами, что позволяет добиться того, чтобы волосы выглядели максимально густыми и здоровыми.

Каре на удлинение

Согласитесь, что каре на удлинение всегда смотрится необычно. Оно выгодно подчеркивает скулы и позволяет обрамить лицо. Однако в 2023 году такая вариация каре будет не такой строгой, а значит, подойдет зрелым женщинам.

Каре на удлинение с челкой

Чтобы сделать прическу еще более омолаживающей, дополните ее челкой, которая может укладываться набок. Такая стрижка отлично подходит женщинам с круглыми лицами, ведь она позволяет сделать щеки менее выразительными.

Каре средней длины с модным окрашиванием

Если каре дополнить еще и розовыми прядями, это позволит создать по-настоящему омолаживающую стрижку, ведь не каждая женщина после 50 лет решится на подобное изменение своего образа.

Каре плюс седые волосы

Сегодня уже никто не стесняется седых волос. Напротив, это дань уважения собственному телу. Женщины после 50 просто обязаны уважать себя и свой внешний вид, так как с возрастом они становятся только прекраснее. Похоже, это отличный повод сочетать модное каре с седыми волосами. Если вы все же хотите новомодного окрашивания, но без необходимости часто посещать парикмахера, тогда выберите «соль с перцем».

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Каре с удлиненными боковыми прядями

Это каре является более удаленным и дополнено текстурированными прядями по двум сторонам от лица.

Каре с челкой-занавеской

Каре вовсе не обязано быть максимально коротким, ведь такая прическа идет далеко не всем. Вы можете попросить своего стилиста выполнить нечто среднее между каре и бобом, создав плавные переходы между прядями разной длины. А вот челка-занавеска станет превосходным дополнением к такой прическе, ведь она делает лицо уже. Кроме того, позволяет добиться омолаживающего эффекта.

Каре с текстурированными прядями

Чем более текстурированным будет ваше каре, тем больше оно будет напоминать боб. Но кто сказал, что подобное сочетание является плохим тоном?

Каре с челкой набок на светлые волосы

Если вы попросите своего стилиста сделать вашу челку более короткой, вы всегда можете укладывать волосы совершенно по-разному, например придавать дополнительный объем у корней, что позволит подчеркнуть текстуру прически. А более короткую челку тоже можно зачесать набок, заставив ее оставаться в таком положении за счет нанесения моделирующей помадки.