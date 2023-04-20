Джинсовые сапоги – самый свежий весенний тренд 2023: как их стилизовать в своем образе

В этом сезоне в моду вошли джинсовые сапоги. Эта обувь идеально подходит для весенних дней. Она может иметь разнообразные дизайны – от минималистичных и сдержанных до гламурных и эффектных. В статье мы расскажем, с какой одеждой можно сочетать джинсовые сапоги и как стилизовать их в своем образе.

С джинсовой юбкой-макси

Скомбинируйте джинсовые сапоги с юбкой-макси из денима. Отдавайте предпочтение моделям с узким заостренным носком и высоким тонким каблуком. Такая обувь выглядит очень женственно и гармонично сочетается с длинной джинсовой юбкой.

С белым платьем-рубашкой

Высокие джинсовые сапоги можно надеть с платьем-рубашкой оверсайз белого цвета. Это создаст резкий и элегантный контраст.

На фото ниже вы видите пример такого образа. В верхней части сапоги украшены оригинальной деталью – небольшим пояском. Это придает им сходство с джинсовыми брюками.

С черными вещами

Сапоги из денима гармонично сочетаются с черными вещами, например, курткой и короткой юбкой. Обувь добавляет яркости в такой ансамбль.

Дополните свой образ тонкими колготками телесного или черного цвета, а также головным убором в тон обуви.

С джинсовой одеждой с головы до пят

Не бойтесь создавать джинсовый образ с головы до пят. Наденьте с сапогами брюки и рубашку из денима. Такой комплект выглядит стильно и гармонично.

Если такой стиль кажется вам однообразным, то вы можете заменить топ из денима на фланелевую рубашку или надеть вместо джинсов белые или черные брюки.

С толстовкой или футболкой оверсайз

Вы можете сочетать джинсовые сапоги с футболкой или толстовкой оверсайз. У вас получится повседневный, но очень стильный наряд. Дополните свой образ небольшой сумочкой под цвет обуви.

Разнообразьте монохромный образ

Джинсовые сапоги добавляют яркости в монохромный наряд. Они помогут вам разнообразить черный ансамбль. Темные тона отлично сочетаются со светло-синими оттенками денима.

Вы можете добавить в свой образ высокие сапоги до бедер с напуском, как на фото ниже. Они сделают ваш стиль ярким и смелым. Если вы любите более сдержанные варианты, то выбирайте джинсовые ботильоны высотой до щиколотки.

С блейзером

Блейзеры вписываются не только в деловой, но и в повседневный стиль. Они легко сочетаются с вещами из джинсовой ткани, в том числе и с сапогами.

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Наденьте блейзер с джинсами. Вы можете выбрать вашу любимую модель брюк – от узких скинни до широких “бойфрендов”. Дополните свой наряд ботильонами из денима.

Если вы хотите создать смелый и яркий образ, то наденьте блейзер с шортами из денима и джинсовыми сапогами-ботфортами.

С длинным пальто или плащом

Если вы новичок в ношении джинсовых сапог, то, возможно, что вы не готовы продемонстрировать их полностью. Попробуйте сочетать эту обувь с длинным однотонным плащом или пальто. Это беспроигрышный вариант, с которым вы никогда не ошибетесь. Он идеально подходит для прохладных дней.

С корсетами

Джинсовые корсеты стали одним из трендов этого года. Однако многие женщины не знают, с какими вещами можно сочетать этот предмет гардероба. Скомбинируйте корсет с парой джинсовых сапог. Разбавьте образ короткой юбкой белого или черного цвета. Вы также можете добавить сумочку из денима под цвет корсета и обуви.

С платьем и поясом

Если вы хотите создать классический и сдержанный образ, то сочетайте джинсовое платье с ботильонами из денима. Подчеркните талию коричневым поясом из кожи, а также добавьте сумку под цвет обуви. Эти аксессуары сделают обычное джинсовое платье визуально более интересным.

Заключение

Джинсовые сапоги – необычный вариант весенней обуви. Они отличаются большим разнообразием моделей и могут вписаться в разные образы – от классического до экстравагантного.