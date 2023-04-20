 

На 15 столичных ЖК пришлось 47% продаж

20.04.2023, 2:15, Новости дня
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С января в столичных новостройках класса “комфорт” (без учета Новой Москвы) приобретено около 9,1 тыс. лотов. Почти половина продаж – 47% – пришлась на пятнадцать ЖК, 12 из которых реализует застройщик “ПИК”.

Лидерство в рейтинге уже девять месяцев подряд сохраняет “Люблинский парк” – крупный квартал, состоящий из двух десятков панельных корпусов. Здесь куплено 6% от всех квартир с начала года, или 569 лотов. Средняя цена кв. м составляет 232 тыс. рублей. Покупателям предлагаются квартиры без ремонта или с чистовой отделкой.

Второе место в рейтинге осталось за проектом “Матвеевский парк”, в рамках которого возводится семь монолитных домов. Высотность проекта достигает 33 этажей. Средняя цена кв. м в здесь составляет 314 тыс. рублей. Во всех квартирах выполнена чистовая отделка. За три месяца в корпусах ЖК продано 391 квартиры. Строительство обоих ЖК ведет “ПИК”.

Третье место досталось проекту от застройщика “ЛСР” – кварталу “Лучи” на западе столицы, состоящему из 25-этажных панельных и монолитных домов. С начала года здесь приобретено 353 лота. Средняя стоимость кв. м – 301 тыс. рублей.

Минимальная цена кв. м в проектах из топ-10 действует в квартале “Зеленый парк” в Зеленограде – 213 тыс. рублей. Проект, в рамках которого ведется строительство восьми панельных домов, занял шестое место по продажам. За три месяца здесь реализовано 268 лотов. Покупателям предлагаются квартиры с чистовой отделкой, а также с полной меблировкой.


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