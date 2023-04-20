Бактериальное оружие с доставкой на дом

В жилкомплексе под Тольятти люди массово заражаются кишечной палочкой из-за канализационных стоков, попадающих в водопровод.

Больше десяти лет жители ЖК «Солнечный» в селе Подстепки Самарской области живут без питьевой воды. Вместо нее из кранов течет коричневая жидкость с неприятным запахом. С начала года к врачам с признаками заражения кишечной палочкой обратилось более 70 человек.



Образцы воды из водопровода. Фото: соцсети

Местная администрация устранять причину загрязнения воды не спешит: сначала жителям «Солнечного» начали привозить воду, а 11 апреля — внезапно объявили режим «повышенной готовности» на территории ЖК (правда, что он означает, так никто и не понял).

Жилой комплекс «Солнечный» построили в 2017 году. В него входит 29 многоквартирных домов, в которых живет более 2,5 тысячи человек. Среди них — 48 детей-сирот, более 20 многодетных семей и 10 инвалидов. Квартиры предусмотрены и для переселенцев из аварийного жилья.

Активистка регионального отделения ОНФ Екатерина Гудзима предполагает, что канализационные сети, проложенные к многоквартирным домам, будто бы никем не обслуживаются и проходят через земли, находящиеся в частной собственности. При этом территория, откуда вода поступает в дома, не защищена от поверхностных вод. Поэтому — в среднем по 5‒6 раз в год — ее затопляют канализационные стоки.

«Питьевой» водой жителей «Солнечного» снабжает ООО «Водоканал», зарегистрированное в августе 2012 года в Чеченской Республике.

По данным из открытых источников, выручка компании в 2021 году составила 2,9 млн рублей, а в ее штате работают три человека.

Стоимость кубометра холодной воды для жителей «Солнечного», согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, должна постоянно расти — от 42,7 руб. с 1 января 2022 до 49,39 руб. к 31 декабря 2026 года. Но несмотря на ежегодный рост цен, в этом же приказе говорится: «Повышение качества обслуживания клиентов не планируется».

17 марта представители прокуратуры и Роспотребнадзора провели забор воды на скважине, из которой забирает воду «Солнечный», и заметили, что она подтоплена талыми водами и фекалиями.

В жидкости обнаружили кишечную палочку и колиформные бактерии, способные вызывать холеру, сальмонеллез и дизентерию.

В вырытый рядом со скважиной пруд, по словам Екатерины Гудзимы, рабочие, готовившие скважину, выливали химические растворы, а селяне выпускали мальков для рыбалки. Как итог — в санитарной зоне объекта водоснабжения (каковым считается скважина) плавает мертвая отравленная рыба и токсичные вещества.

— Вода во всем селе оставляет желать лучшего. Из-под крана пить и готовить пищу на этой воде — самоубийство, — жалуется местная жительница Евгения.

Собрание жителей ЖК «Солнечный». Фото: соцсети

</source></source></source></source></source>

—