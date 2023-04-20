Шоколадно-карамельный и медный: какие модные цвета волос помогут смягчить черты лица

Цвет волос играет важную роль в том, как вы выглядите. Это может изменить вашу внешность и заставить вас выглядеть моложе даже на 10 лет. А разве это не красота?В связи с этим, следует рассмотреть цвета волос, которые способны сделать черты лица более мягкими. Некоторые оттенки способны добавить нежности вашему образу. Только следует быть готовой к тому, что естественные локоны придется осветлять, хоть иногда изменения вносятся совсем незначительные, только чтобы подчеркнуть естественных цвет своих волос.

Темная блондинка

Эта техника окрашивания называется балаяж и позволяет получить затемненную блондинку. Такой цвет волос выглядит не только естественно, но и добавляет образу свежие нотки. Попробуйте этот красивый цвет волос, если вы хотите сделать черты своего лица более мягкими и утонченными. Этот оттенок еще можно сравнить с тем, будто волосы выцвели под лучами солнца, но смотрится этот эффект невероятно привлекательно.

Клубничная блондинка

Этот клубничный блонд идеально подходит вам, если вы хотите смелых изменений в отношении цвета волос этой весной. Этот тонкий розовый оттенок превосходно подходит для разных тонов кожи. Клубничный блонд – это теплые переливы, которые смягчают черты лица и идеально подходят тем, у кого бледная кожа.

Шоколадно-карамельный цвет

Это решение подходит для темных волос и позволяет создать неповторимый согревающий очаровательный акцент. Оттенок шоколадной карамели придаст образу теплого очарования и сделает черты лица более тонкими. Такой оттенок волос хорошо подходит тем девушкам, у кого голубые или зеленые глаза, ведь тогда взгляд получается более интригующим.

Светлые кончики и темные корни

Если вы готовы сделать модную прическу и дополнить ее легким мелированием, вы можете выглядеть потрясающе. Такое окрашивание предусматривает создание мягкого перехода от темного цвета к светлому на кончиках. Этот эффект может быть более или менее контрастным, в зависимости от того, насколько темной является ваша основа. Если ваши натуральные волосы темно-каштановые, начните с добавления карамельных тонов, которые будут постепенно сменяться более светлыми бликами.

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Оттенок меди

Этот смелый яркий переход к медному цвету от более светлого хорошо подходит молодым женщинам. Если изначально у вас нейтральный цвет волос, такое окрашивание обязательно стоит попробовать. Медный цвет на кончиках придает теплоты образу и хорошо подходит для смягчения черт лица.

Балаяж в теплых тонах

Попробуйте использовать этот медовый теплый балаяж этой весной. Если вы хотите придать своим темно-каштановым или черным волосам неповторимый контраст, просто попросите своего стилиста изменить цвет с помощью добавления медово-солнечных бликов. Они помогут смягчить черты вашего лица.

Балаяж для карамельных блондинок

Этот великолепный теплый цвет для основы, которая представлена темно-каштанами волосами. Они будут нежно обрамлять ваше лицо, а карамельные локоны спускаться по плечам. Такое окрашивание будет смотреться более интересно с длинными волосами, ведь тогда переход удастся сделать более нежным.

Золотистая блондинка

Такое окрашивание выглядит очень естественно и позволяет не только смягчить, но и подчеркнуть черты лица, особенно глаза. Золотистая блондинка выглядит по-особенному. Этот цвет можно сочетать с украшениями из золота.

Теплые блики

Светлые оттенки могут придать дополнительный объем вашем волосам. Кроме того, локоны выглядят в таком цвете более здоровыми. Вы можете делать укладку, подчеркивая нежные переходы цветов, что, ко всему прочему, позволяет еще и смягчить черты лица, а ведь именно такого эффекта вы и хотели добиться.