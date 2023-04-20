«Только что из душа», плетеный пучок и пробор-зигзаг: несколько простых и стильных весенних причесок

Весной так хочется перемен, и первое, в чем можно было бы достичь этой цели, так это в собственном стиле или образе. И если отправляться за новыми вещами в магазин вы не планируете, можете рассмотреть несколько вариантов причесок, которые выполняются в течение пяти минут, а выглядят просто непревзойденно.

Плетеный пучок, максимальная гладкость и объемные локоны

Создайте плетеный пучок, просто собрав волосы максимально высоко, а затем разделив их на несколько прядей, каждую из которых следует обвить вокруг синтетического бублика и закрепить шпильками.

Если волосы мыть не хочется, можно создать прическу, которая будет максимально гладкой. Просто разделите волосы на две части зигзагообразным пробором, а затем соберите их в низкий хвост или пучок.

Всегда шикарно смотрятся объемные локоны. Для их создания можно использовать плойку, утюжок или термобигуди.

Легкая взъерошенность или прическа без фена

Легкую взъерошенность можно создать, нанеся немного мусса на отдельные пряди, а затем просушив волосы феном, немного приподнимая их наверх.

Прическу можно создать и без фена. Для этого просто вымойте волосы и позвольте им самостоятельно высохнуть.

“Только что из душа”

Такую прическу можно выполнить с помощью геля легкой фиксации. Просто заправьте волосы за уши, а некоторые локоны оставьте свободными, обработав основной объем волос гелем для мокрой укладки.

Боковой пробор

Такие прически всегда будут выглядеть шикарно и подходят даже для вечерних образов. Просто сделайте боковой пробор как можно ближе к уху, а затем создайте дополнительный объем, приподняв волосы с помощью круглой щетки и фена.

Пляжные локоны и мокрая небрежность

Пляжные локоны можно создать с помощью утюжка. Для этого следует захватить пряди максимальной толщины щипцами, постепенно прокручивать их, продвигая к кончикам утюжок.

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Это еще один вариант прически «как после душа». Для ее создания можно использовать моделирующую помадку, которую нужно будет нанести на волосы в чуть большем количестве.

Яркий аксессуары и пучок в сочетании с зигзагообразным пробором

Если вы не боитесь экспериментов, можете дополнить ваши длинные волосы яркими аксессуарами, например заколками-крабиками в виде разноцветных бабочек.

А это еще одна вариация гладкой укладки, которая предусматривает создание зигзагообразного пробора и мини-пучка, закрученного вокруг резинки. Не забудьте закрепить локоны не только шпильками, но и невидимками.

Плетеный пучок или пучок-ежик

Создайте плетеный пучок, просто собрав волосы максимально высоко, а затем разделив их на несколько прядей, каждую из которых следует обвить вокруг синтетического бублика и закрепить шпильками.

Пучок-ежик всегда смотрится превосходно из-за текстурированных прядей, которые создаются за счет кончиков волос.

Без прикрас

Если вам кажется, что каждый день вы должны выглядеть суперстильно, попробуйте хотя бы раз просто распустить свои волосы и не укладывать их с помощью термоприборов, а также моделирующих средств. Вы увидите, насколько органично вы будете себя чувствовать. Кстати, обе эти прически созданы именно по такому принципу – отсутствия укладки.

Высокий небрежный пучок

Для его создания просто соберите волосы без расчески под резинку, а затем выпустите несколько прядей у лба, а также на затылке. Соберите пучок, слегка начесав для начала волосы в хвосте.