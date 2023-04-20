Ждун — основа стабильности

Разбираем прогнозы перспектив российской экономики. Выясняется: многое зависит от ожиданий народонаселения, которые зависят от телевизора.

Все пойдет в рост

Обновленный прогноз Министерства экономического развития РФ оказался наполнен чрезвычайным позитивом по сравнению с сентябрьским прогнозом ведомства.

«…до конца текущего года ожидается сохранение стабильной ситуации на рынке труда (уровень безработицы составит 3,5% рабочей силы), прирост инвестиций в основной капитал в 2023 году составит 0,5% относительно высокой базы 2022 года».

Инфляция в конце 2023 года составит 5,3% «декабрь к декабрю» 2022 года (в старом прогнозе было 5,5%)

Но, главное,

Минэкономразвития прогнозирует постепенное восстановление потребительского спроса: в 2023 году ожидается рост оборота розничной торговли на 5,3% и рост объема платных услуг населению на 3,5%.

Вот с этого места прогноз хочется читать подробнее. Потому что в прошлом году именно спад потребления потянул экономику вниз. В 2022 году снижение оборота розничной торговли в стране, по данным Росстата, составило 6,7%.

Все будет в порядке, настаивает глава Минэкономразвития Максим Решетников:

«Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования. В целом, все эти факторы сыграют на увеличение оборотов розничной торговли и услуг» (цитата по Интерфаксу).

Почему восстановится спрос?

Оказывается, в этом году нас ждет подъем благосостояния — номинальные заработные платы вырастут на 10,9%, что при низкой инфляции обеспечит рост реальных зарплат на 5,4% (было 2,6%). Рост реальных располагаемых доходов населения (то, что останется после расчета по налогам и обязательным платежам) оценивается на уровне 3,4%, в том числе за счет социальных выплат населению, предпринимательских доходов и «прочих доходов», напоминает Минэкономразвития. Одновременно снизится норма сбережений (с 8,4% в 2022 году до 7,0% в 2023 году).

И в результате — главное: экономика РФ в 2023 году вырастет на 1,2% (вместо снижения на 0,8%, как Минэкономразвития предполагало ранее).

«Драйвером такого роста станет внутренний спрос, в том числе в условиях реализации программ импортозамещения, а именно наращивания производства отечественных товаров и услуг. В отраслевом разрезе ожидается восстановительный рост обрабатывающей промышленности, а также сохранение высокого темпа роста строительства

Рост инвестиций ожидается за счет увеличения инвестиционной активности частного бизнеса, в том числе благодаря реализуемым Правительством Российской Федерации мерам поддержки, направленным на покрытие возможных рисков предпринимателей. Росту инвестиций также продолжит способствовать реализация крупных федеральных проектов, прежде всего, в транспортно-логистическом комплексе», — объясняет Минэкономразвития в своем релизе.

Статистика — источник позитива

На чем могут основываться столь оптимистичные заявления? Возможно, на позитивной статистике первого квартала 2023-го.

В феврале сокращение ВВП в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития России, составило 2,8% г/г после 2,9% г/г в январе. «Положительный вклад в динамику был обеспечен ростом объемов работ в строительстве и грузооборота транспорта за исключением трубопроводного. Рост производства наблюдается в сельском хозяйстве. Динамика строительства в феврале 2023 года продолжила ускоряться: прирост объема работ составил 11,9% г/г после 9,9% г/г в январе относительно высокой базы прошлого года.

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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