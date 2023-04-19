Мнение: Процветание на фоне санкций, Уганда за Россию и дедолларизация Бангладеш

1. Американские консервативные журналисты пишут, что Россия отлично справляется с санкциями (ссылка). Когда вы читаете в комментариях американских троллей, которые пишут, что Россия гибнет — это тролли от другой стороны, от стороны Демпартии:



American Thinker: Антироссийские санкции — крупнейший просчёт Запада в истории.

«Россия не просто справляется с трудностями и ограничениями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времён распада Советского Союза», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что пока страны Запада будут бороться с дефицитом энергоносителей и инфляцией, российская экономика будет расти быстрее, к примеру, британской или немецкой.

2. В Уганде болеют за Россию, против Запада. Отчасти потому что мы много помогали Африке раньше и, вообще, ведём себя адекватно. Отчасти потому, что США в последние десятилетия не покладая рук старались заслужить всеобщую ненависть (ссылка):



Сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба опубликовал пост в Twitter, подтвердив поддержку РФ и политики президента Владимира Путина со стороны африканской общественности.

Кайнеругаба прокомментировал конфликт на Украине и помощь, оказываемую Киеву США и Европой. Он отметил, что бывшие метрополии не остановят Москву в защите национальных интересов:

«В Африке мы верим только президенту Путину, когда речь идет о Восточной Европе. Запад тратит время на бесполезную проукраинскую пропаганду. Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка должны победить на Украине. 75% человечества победит оставшиеся 15%».

3. Бангладеш ускоряет процесс дедолларизации (ссылка):

Бангладеш и Россия подписали соглашение об отказе от доллара и использовании китайских юаней в расчетах по российскому кредиту, предоставленному на строительство АЭС “Руппур”.

Местная газета Business Standard со ссылкой на Минфин страны сообщает, что платежные расчеты с Россией в юанях будут осуществляться через любой китайский банк, а российские бенефициары будут получать платежи с использованием китайской трансграничной межбанковской системы (CIPS), являющейся альтернативой SWIFT для платежей в юанях.

В частности, Бангладеш выплатит России в юанях сумму, эквивалентную $318 тыс., что составляет текущую задолженность Дакки по российскому кредиту. Долг возник в результате приостановки расчетов из-за антироссийских санкций США.

Стоимость строительства АЭС “Руппур” оценивается в $12,65 млрд, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет.