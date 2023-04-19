 

Рупор тоталитарной пропаганды: Танкист ДНР об опыте танковой войны на Донбассе

19.04.2023, 23:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Танкист ДНР об опыте танковой войны на Донбассе. О технике, задачах, своём опыте войны и проблемах. В боевых действиях участвует с 2014 года.

Таймкоды

0:00 — Интро
1:06 — О госте
2:30 — С чем работал?
3:10 — Соответствуют ли бмп требованиям современной войны
07:39 — Слеп ли современный танк и БМП?
10:54 — Какие были танки в 2014?
11:49 — Бытность танкиста
12:52 — Чем быт танкиста отличается от быта пехотинца?
15:23 — Обслуживание техники
19:39 — Что чаще всего выходит из строя?
21:40 — Подготовка танкиста
26:13 — Типичная загрузка боекомплекта?

41:51 — Много ли вещей возят на танке?
43:10 — Может ли неопытный экипаж угробить танк?
44:33 — Первый бой
46:25 — Как танкисты три танка за день поменяли
47:50 — Боятся ли танки мин?
49:05 — Про гранатомёты
51:13 — Козырьки над башней
52:08 — Применение техники в 2014 и сейчас
54:00 — Приходилось работать неполным экипажем?
55:15 — Самая старая техника встречалась
57:15 — Выживаемость экипажа
57:56 — После чего экипаж покидает машину?
1:00:41 — Что с собой возят на боевые?
1:02:30 — Процесс от обнаружения до выстрела
1:04:15 — Про рост и физическую подготовку танкиста
1:10:55 — Что нужно танкисту?
1:14:34 — Дают ли компьютерные игры понимание бронетехники?
1:17:42 — Советы будущим танкистам
1:19:23 — Советы пехоте

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.22 / Как выбрать и сделать прическу, если мы приглашены на свадьбу: главные тенденции лета и лучшие идеи

11.08.20 / Кара Делевинь спровоцировала слухи о романе с Маргарет Куэлли

12.07.22 / Ресницы должны быть в центре внимания: несколько профессиональных приемов макияжа нависших век

31.08.20 / Ваканда навсегда: Барак Обама, Роберт Дауни младший и другие звезды вспоминают исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана

06.10.22 / Мнение: «Порядок, основанный на правилах», американские репарации Никарагуа и переворот в Буркина-Фасо

29.12.22 / Американская журналистка – Маск становится такой же противоречивой фигурой для США, как Трамп

21.01.21 / Пропасть между богатыми и бедными – предвестник катаклизма в США

27.08.22 / Мнение: Самопиар! “Толстый, как Пьер Безухов” (с)

28.10.21 / Предложение получила давно, но под венец так и не пошла: почему старшая дочь Евгения Сидихина отказывается выйти замуж

28.10.22 / Скидки на “загородку” достигают 20%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика