Рупор тоталитарной пропаганды: Танкист ДНР об опыте танковой войны на Донбассе
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Танкист ДНР об опыте танковой войны на Донбассе. О технике, задачах, своём опыте войны и проблемах. В боевых действиях участвует с 2014 года.
Таймкоды
0:00 — Интро
1:06 — О госте
2:30 — С чем работал?
3:10 — Соответствуют ли бмп требованиям современной войны
07:39 — Слеп ли современный танк и БМП?
10:54 — Какие были танки в 2014?
11:49 — Бытность танкиста
12:52 — Чем быт танкиста отличается от быта пехотинца?
15:23 — Обслуживание техники
19:39 — Что чаще всего выходит из строя?
21:40 — Подготовка танкиста
26:13 — Типичная загрузка боекомплекта?
41:51 — Много ли вещей возят на танке?
43:10 — Может ли неопытный экипаж угробить танк?
44:33 — Первый бой
46:25 — Как танкисты три танка за день поменяли
47:50 — Боятся ли танки мин?
49:05 — Про гранатомёты
51:13 — Козырьки над башней
52:08 — Применение техники в 2014 и сейчас
54:00 — Приходилось работать неполным экипажем?
55:15 — Самая старая техника встречалась
57:15 — Выживаемость экипажа
57:56 — После чего экипаж покидает машину?
1:00:41 — Что с собой возят на боевые?
1:02:30 — Процесс от обнаружения до выстрела
1:04:15 — Про рост и физическую подготовку танкиста
1:10:55 — Что нужно танкисту?
1:14:34 — Дают ли компьютерные игры понимание бронетехники?
1:17:42 — Советы будущим танкистам
1:19:23 — Советы пехоте
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Источник: Colonel Cassad
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