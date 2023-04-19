Рупор тоталитарной пропаганды: Танкист ДНР об опыте танковой войны на Донбассе

Танкист ДНР об опыте танковой войны на Донбассе. О технике, задачах, своём опыте войны и проблемах. В боевых действиях участвует с 2014 года.

Таймкоды

0:00 — Интро

1:06 — О госте

2:30 — С чем работал?

3:10 — Соответствуют ли бмп требованиям современной войны

07:39 — Слеп ли современный танк и БМП?

10:54 — Какие были танки в 2014?

11:49 — Бытность танкиста

12:52 — Чем быт танкиста отличается от быта пехотинца?

15:23 — Обслуживание техники

19:39 — Что чаще всего выходит из строя?

21:40 — Подготовка танкиста

26:13 — Типичная загрузка боекомплекта?

41:51 — Много ли вещей возят на танке?

43:10 — Может ли неопытный экипаж угробить танк?

44:33 — Первый бой

46:25 — Как танкисты три танка за день поменяли

47:50 — Боятся ли танки мин?

49:05 — Про гранатомёты

51:13 — Козырьки над башней

52:08 — Применение техники в 2014 и сейчас

54:00 — Приходилось работать неполным экипажем?

55:15 — Самая старая техника встречалась

57:15 — Выживаемость экипажа

57:56 — После чего экипаж покидает машину?

1:00:41 — Что с собой возят на боевые?

1:02:30 — Процесс от обнаружения до выстрела

1:04:15 — Про рост и физическую подготовку танкиста

1:10:55 — Что нужно танкисту?

1:14:34 — Дают ли компьютерные игры понимание бронетехники?

1:17:42 — Советы будущим танкистам

1:19:23 — Советы пехоте

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