«Дерьмо стараюсь не комментировать»

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19.04.2023, 23:10, Разное
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Данила Козловский подал в суд на доносчика Виталия Бородина.

Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к серийному доносчику Виталию Бородину, публично обвинившему его в дискредитации российской армии и призывах к антиправительственным акциям. Согласно карточке дела на сайте Пресненского суда Москвы, соответчиком выступает ФГУП «Информационное агентство РФ (ИТАР-ТАСС)», опубликовавшее сообщения о соответствующих обращениях Бородина в Генпрокуратуру и МВД.

Напомним, Виталий Бородин, совладелец общественной организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», 7 апреля опубликовал в своем телеграм-канале скан обращения в Генпрокуратуру, в котором он обвиняет артиста в осуждении СВО в публикациях в инстаграме*, а спустя три дня там же сообщил, что попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить Козловского на экстремизм после якобы высказанных в интервью двухлетней давности «призывов к антиправительственным акциям и поддержке идей Алексея Навального». Через неделю ТАСС сообщил, что московская прокуратура приступила к проверке по заявлению Бородина.

Всего в его канале со 160 тысячами подписчиков размещено более 10 публикаций, посвященных артисту, в том числе о подозрениях в наличии у того гражданства США.

Данила Козловский вначале ответил на травлю в своем телеграм-канале, где подробно прокомментировал обвинения в свой адрес, пояснив, что слова о выходе на митинги были сказаны не в интервью, а на съемочной площадке исторического сериала «Карамора» перед артистами массовки, когда Козловский объяснял им их актерскую задачу; никакого гражданства, кроме российского, он никогда не имел, а в США ездит к своему ребенку.

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Источник: Новая газета


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