Мнение: Самые урбанизированные регионы, подорожание шашлыков и перемены, которых не будет

1. В комментариях продолжают писать, что Москва и Петербург несправедливо жируют: имеют слишком высокие зарплаты и доходы, тогда как в иных регионах население вынужденно затягивать пояса. Отчасти это правда — в Москве и Петербурге формальный уровень жизни выше, хотя жить в мегаполисах и зарабатывать в них деньги не настолько просто, как кажется издалека. Однако для разницы в уровнях жизни есть множество объективных причин.



Наиболее очевидная причина лежит на поверхности. Традиционно в России, да и во всём мире, уровень жизни в городах выше, чем в сельской местности, и с этим сложно что-то поделать. А Москва и Петербург, как указано по заглавной таблице – это единственные субъекты РФ, где доля сельского населения составляет 0%, а городского – 100% (ссылка).

Для сравнения, например, в Самарской области городское население составляет 80%, а в Дагестане – лишь 45%. Очевидно, уже из-за одного только этого параметра соревноваться с Москвою и Петербургом не так просто, большие города имеют встроенное преимущество.

Корректнее, вероятно, было бы сравнивать с остальными регионами не Москву и Петербург по отдельности, а вместе с Московской областью и Ленинградской областью. Но и тут всё будет не совсем честно, так как большое число жителей Подмосковья и Ленобласти, – в том числе и многие сельские жители, – по факту работают в Москве и Петербурге.

2. В России за год подорожали шашлыки (ссылка):



В России подорожал «шашлычный набор» — мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Его средний чек вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,2 тыс. рублей, а продажи в натуральном выражении подскочили на 19%. Серьезный вклад в сумму набора внесли мангалы, за год их цена увеличилась на треть. Тогда как стоимость мяса для шашлыков снизилась — люди стали выбирать вместо свинины курицу. Об этом «Известиям» рассказал представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Серьезный вклад в эту сумму внесли мангалы — в среднем за год они подорожали на 34%, до 838 рублей. Но покупателей это не остановило: объем продаж в натуральном выражении был на 6% выше, чем в 2022-м.

Средний чек других составляющих набора снизился относительно прошлого года. Например, покупка шампуров обошлась на 4% дешевле и составила 352 рубля, продажи в штуках увеличились на 14%. Они выросли и в случае с древесным углем, а также розжигом — на 21% и 24% соответственно.

Теперь хорошие новости: во-первых, подорожание на 8% – это заметно меньше общей инфляции за прошлый год в 12%. Во-вторых, куриное мясо считается диетическим и более полезным, чем свиное. В-третьих, как видите, россияне с удовольствием покупают даже подорожавшие мангалы.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему глупо рассчитывать на глобальные перемены, которые, кажутся, вот-вот наступят. Цитирую из начала статьи (ссылка):

30 лет назад, после распада СССР и официального возвращения в капитализм, все решили, будто в России страшная нехватка юристов и экономистов. Народ бросился учиться на новые «дефицитные» специальности, но вскоре выяснилось, что дефицита-то особого нет. Диплом юриста или экономиста работы в новых условиях отнюдь не гарантирует — это просто картонка, вот и всё.

Эхо того разочарования можно слышать до сих пор — «дескать, а вот помните, как тогда с юристами-экономистами получилось, они оказались бесполезными». Однако суровая правда жизни заключается в том, что при капитализме дипломы в принципе не нужны, если только речь не идёт про какую-нибудь закрытую отрасль с гильдейскими порядками. Рыночная экономика функционирует иначе. В общем случае рынок платит не за то, что ты несколько лет отсидел за партой, и у тебя теперь есть удостоверяющая картонка синего или красного цвета. Работодателя или клиента интересует другое: какой конкретно товар или услугу он за свои деньги получит. Демонстрация диплома — услуга очень специфическая. Платить за такую услугу готовы разве что родители своего любимого студента, однако рынок одного клиента — такой себе бизнес, старайтесь подобных зависимостей избегать.