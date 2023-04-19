Мнение: С Училкой и без
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Вот такая вам задача.
Допустим, вы или кто-то другой написали пост для друзей.
Высказали свое мнение о политической или экономической ситуации или о чем-то еще.
Кто-то из друзей молча прочитал, кто-то согласился, кто-то возразил, кто-то дополнил.
И согласие, и возражение, и дополнение могут быть сформулированы с багом Училка, а могут без.
Приведите примеры:
1) согласия с багом Училка и без,
2) возражения с багом Училка и без,
3) дополнения с багом Училка и без.
Опишите, как от бага меняется суть, посыл и результат заявления.
Источник: Эволюция
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