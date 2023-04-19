Мнение: С Училкой и без

Вот такая вам задача.

Допустим, вы или кто-то другой написали пост для друзей.

Высказали свое мнение о политической или экономической ситуации или о чем-то еще.

Кто-то из друзей молча прочитал, кто-то согласился, кто-то возразил, кто-то дополнил.

И согласие, и возражение, и дополнение могут быть сформулированы с багом Училка, а могут без.

Приведите примеры:

1) согласия с багом Училка и без,

2) возражения с багом Училка и без,

3) дополнения с багом Училка и без.

Опишите, как от бага меняется суть, посыл и результат заявления.