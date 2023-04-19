Мнение: О крупной ошибке Владимира Путина… Кто за это ответит?

Да, нынешний российский президент Владимир #Путин год с небольшим назад совершил одну большую ошибку, последствия которой сказываются до сих пор. На каждом, где бы он ни жил.

Впрочем, с учётом обстоятельств эта «ошибка» вполне понятна и в какой-то мере даже простительна. Особенно, если учесть бэкграунд главы государства. Но он и правда…

…считал «европейских партнёров» людьми рационально мыслящими. Вышло же то, что вышло. И вот эта драма в трёх (ф)актах.

1. Суммарное потребление всех видов энергии в #ЕС обвалилось за год на 12%, и это — классический признак рецессии. Экономического спада, говоря по-простому. Уменьшение спроса на природный газ и рост запасов сырья вызваны также тем, что увеличились на 5% покупки угля в ЕС. Наконец, поставки СПГ из #США в Европу: они выросли, но при этом для конечного потребителя в ЕС средняя стоимость природного газа оказывается выше в шесть раз, чем в США, так как СПГ из США стоит в четыре раза дороже, чем природный газ из России. Даже если вывести гипотетически газ за скобки, литр бензина в ЕС сейчас стоит в среднем в два раза дороже, чем в США. При таких ценах Европа обречена на глубокую и длительную рецессию. И на ещё более глубокую и длительную зависимость от Штатов.

2. И если бы только это. Беда не приходит одна. В ЕС зарегистрирован самый высокий за всю историю уровень запасов природного газа в хранилищах. Объём резервов составил 55,7% от ёмкости хранилищ – на 20% больше, чем средний пятилетний показатель. Их рост связан с тем, что мягкая зима снизила спрос на газ, в то время как импорт СПГ из России достиг рекордного уровня в 2020 году. То есть, ради избавления от дешёвого трубопроводного газа из России в ЕС втридорога закупили СПГ — в том числе… у России. (Л) — «логика»! При этом, поскольку хранилища забиты дорогим прошлогодним газом, нынешнее снижение цен голубого топлива не поможет Европе никак. Более дешёвый газ просто некуда впихивать…

3. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти в марте достиг максимального уровня с апреля 2020 года. И это несмотря на то, что «запрет» ЕС на импорт российской нефти действует с начала декабря при условии, что она перевозится морским транспортом. Более того, страны «Большой семёрки» и, в частности, европейцы увеличили импорт бензина, дизельного топлива и керосина из тех стран, которые стали крупнейшими импортёрами российской сырой нефти. Это означает: российская #нефть, которая перерабатывается в дизель в Индии, попадает в баки европейских автомобилей. То есть, ЕС остаётся спонсором российского бюджета.

Ну вот кто, положа руку на сердце, мог предвидеть такой идиотизм вроде бы «умных» людей, ради пустопорожних лозунгов выстреливших «в себя» много раз?

И ведь понятно, что ‘f эту «ошибку» Владимира Путина ответят в первую очередь простые европейцы?

—