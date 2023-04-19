 

Мнение: Дух веет где хочет

19.04.2023, 22:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тут меня спрашивали, какая музыка мне нравится. Вот такая! Обнаружил в любимом с некоторых пор телешоу – Конфетка на ТНТ. Поет некий Жора Князь из города Шелехов Иркутской области, а если точнее – из туалетной передвижной кабинки. Суть шоу Конфетка весьма оригинальна: создатели программы находят песни самодеятельных “талантов” на Ютубе, априори – образцы пошлости и безвкусицы; и предлагают их перепеть, подправив и улучшив в своем стиле, всяких звезд эстрады. Такой “злой КСП”, по сути (Эту песню, например, в шоу перепевал Филипп Киркоров).

Филя спел гладко, смог не совсем испортить, но мне больше понравилось в оригинале, конечно. Я даже специально потом нашел Жору Князя на Ютубе. Жора – по-настоящему крут, а “плохо быть открытьем, а не спасеньем” – по-моему, вообще гениальная строчка. Он, как вся российская провинция, сам себя стесняется – а зря.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10.20 / На зависть Кейт и Уильяму: принц Чарльз посетил необычную экспозицию в музее Северной Ирландии

15.10.22 / Ушел парень, рушатся планы и уволили с работы: неприятные ситуации, после которых жизнь неожиданно меняется

29.10.21 / Астролог сделала прогноз на 2022 год: четыре знака зодиака обретут свое счастье

19.07.20 / Софья Эрнст впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

28.06.20 / Как русские высадились в Новой Зеландии

12.10.20 / МИД Армении опроверг информацию о ящиках с абрикосами, выпавших из автомобиля посольства

05.12.22 / “Болеет очень сильно”: Фото кривого лица Заворотнюк после процедур слили в Сеть

08.12.20 / Маршмеллоу на костре и робкие объятия: принц Уильям и Кейт Миддлтон прогулялись по замку Кардифф

18.10.22 / Скандалы: Криминальное образование

27.01.23 / Куда сходить в Москве: афиша с 28 января по 5 февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика