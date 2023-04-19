Мнение: Дух веет где хочет

Тут меня спрашивали, какая музыка мне нравится. Вот такая! Обнаружил в любимом с некоторых пор телешоу – Конфетка на ТНТ. Поет некий Жора Князь из города Шелехов Иркутской области, а если точнее – из туалетной передвижной кабинки. Суть шоу Конфетка весьма оригинальна: создатели программы находят песни самодеятельных “талантов” на Ютубе, априори – образцы пошлости и безвкусицы; и предлагают их перепеть, подправив и улучшив в своем стиле, всяких звезд эстрады. Такой “злой КСП”, по сути (Эту песню, например, в шоу перепевал Филипп Киркоров).

Филя спел гладко, смог не совсем испортить, но мне больше понравилось в оригинале, конечно. Я даже специально потом нашел Жору Князя на Ютубе. Жора – по-настоящему крут, а “плохо быть открытьем, а не спасеньем” – по-моему, вообще гениальная строчка. Он, как вся российская провинция, сам себя стесняется – а зря.