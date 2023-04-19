 

Рупор тоталитарной пропаганды: Новости культурной жизни страны

19.04.2023, 21:55, Разное
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Новости культурной жизни страны.

1. Сбежавший в Грузии блогер Лазутин https://t.me/mikhail_lazutin1995 ("Лев Против") вернулся в РФ (деньги кончились) и пытается продолжать заниматься своей деятельностью, как будто никто никуда не убегал. Сразу видно – испуганный патриот. Пожалеем же его (нет). У него на канале смешные комментарии – благодарные читатели накидали полную панамку лучей добра.

2. Козловский заявил, что он "патриот России" и никуда не уедет https://t.me/Russiaanews/12213, а на тех, кто его "оболгал", он намерен подать в суд. Свои высказывания о необходимости Освенцима для русских https://t.me/readovkanews/57032 он предпочел не комментировать. Действительно,
зачем их комментировать. Понять и простить творческую личность (нет)

3. Балет "Нуреев" сняли https://t.me/mardanaka/14029 с показа в Большом театра. За пропаганду ЛГБТ и прочую гомосятину. А если бы не новый закон, так бы и показывали, назло всем врагам голубого лобби, которое длительное время покрывало Серебреникова, покуда до него наконец не дотянулись руки Кровавой Гэбни. До недавнего времени руководство Большого театра было видимо уверено, что гомосятина в театре это круто.

4. В "Крокус Сити Холле" отменен https://t.me/akimapachev/4352 концерт рэпера Джа Калиба, который поддерживал ВСУ и Украину. Прогрессивный исполнитель не расстроился и пообещал https://t.me/voenacher/43154 вернуться в Россию с концертами после победы Украины (на Абрамсе наверное, вместе с покойным Бабченко). Если бы не внимание общественности, так бы и выступил. Есть повод обратить внимание на руководство "Крокус Сити Холла", которое дает площадку подобным творческим натурам. Может тоже победы ждет?

Всех с 80-й годовщиной создания СМЕРША!

Источник: Colonel Cassad


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