Бульвар партизан

Прогулка-воспоминание по Минску под красно-белым зонтиком. Город теперь стерильно-серый, как и профили его жителей в соцсетях.



Акция памяти по погибшему Александру Тарайковскому во время протестов в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белорусов уехавших от белорусов оставшихся отличить очень легко. Достаточно заглянуть на их страницы в социальных сетях. Даже если у всех написано одинаковое «живет в Минске», у уехавшего на странице будут фотографии людей, идущих по улицам с бело-красно-белыми флагами. У оставшихся — почти чистые страницы. Удаленные фотографии и посты, стертые воспоминания, стерильные профили. Потому что иначе посадят, как посадили соседа, брата, кума, подругу. Впрочем, даже тщательно отцензурированные страницы не дают гарантии, что уцелеешь.

«Я лайкаю только котиков, — говорит моя подруга и коллега Оля, — и ничего нигде не пишу. Телефон чищу каждый день. Когда звонят коллеги из других стран что-то спросить, уточнить, я всегда прошу: ребята, я в Беларуси, ни в коем случае не упоминайте меня! Ты тоже, пожалуйста, не пиши мою фамилию». Не напишу. Оле отчасти повезло: протесты августа 2020 года у нее совпали с декретным отпуском, и на марши она не ходила. Но сотрудничество с независимым ресурсом, который теперь признан экстремистским формированием, — то, из-за чего она чистит телефон и лайкает котиков.

Улицы белорусских городов теперь так же стерильны, как профили в соцсетях. Два года назад на балконах дерзко висели белые и красные футболки (некоторые еще рядом вешали плакат «Это не флаг!»), в окнах — флаги, во дворах вечерами пили чай и слушали музыку, а на стенах домов появлялись муралы с портретами политзаключенных. Теперь стены серые, и прохожие тоже. Главное правило — не выделяться и ни в коем случае не допускать в одежде сочетания красного и белого.

Если сажают за белые носки с красной полосой, за гардеробом приходится следить особенно внимательно. Если белое, то красного быть уже не должно.

И красно-белые зонтики тоже исчезли с улиц. Как и девушки, которые выходили с этими зонтиками на совместные прогулки. Одни уехали, другие сидят.

Я помню, как менялось восприятие таких зонтиков. Весной 2021 года я еще шла по улице с красно-белым зонтиком, а прохожие понимающе улыбались и говорили: «Жыве Беларусь!» Даже нищий в переходе, который просил милостыню, благодарил за монетку по-белорусски и добавлял: «Жыве вечна!» А осенью того же года, после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, окончательного разгрома независимых медиа, ареста журналистов Tut.by и БелаПАН, правозащитников из «Вясны», все вокруг стало терять краски — от стен до одежды. И осенью красно-белый зонтик вызывал только одну реплику прохожих: «Вам что, в тюрьму захотелось?» Зонтик тот, кстати, уже не красно-белый, а красно-серый. По нему больше не стучат капли дождя. Он пылится в шкафу.

Бывший главный редактор художественно-редакционного отдела портала Tut.by Марина Золотова и бывший генеральный директор ООО «Тут бай медиа» Людмила Чекина (справа налево) в зале суда. Фото: Наталья Таланова / ТАСС

</picture>

Место возле метро «Пушкинская» в Минске, где погиб участник протестов Александр Тарайковский. Фото: AP / TASS

</div></picture>

Так раскованно выглядела «народная» Площадь перемен в августе 2020 года. Фото: 2realt.onliner.by

</div></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source></source>

—