Мнение: Почему Путин не полетит в Турцию?

Пишут, что президент России Владимир Путин не полетит в Турцию для участия в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Мол, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его российский коллега 27 апреля примет участие в церемонии, но по видеосвязи.

Но месяц назад турецкое издание DikGazete писало о предстоящем визите президента России в Турцию, цитируя Эрдогана. Мол, президенты России и Турции после церемонии, вместе посетят пострадавшие от землетрясения провинции и обсудят российско-турецкое партнерство в различных сферах.

Что произошло за этот месяц? Почему Путин решил не лететь в Турцию?

Может, отмена визита связана с выборами президента Турции, которые пройдут 14 мая? Пишут, что по опросам кандидатуру Эрдогана готовы поддержать около 32% турков, а за лидера Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу готовы проголосвать 27% избирателей. При этом 25% избирателей Турции пока не определись.

Может, в предвыборном штабе Эрдогана смоделировали реакцию избирателей на визит президента России в Турцию и пришли к выводу, что Эрдоган может потерять пару-тройку процентов, а из тех, кто еще не определился с выбором, многие решат голосовать за кого угодно, только не за Эрдогана? Вот действующий президент Турции и попросил президента России на прилетать?

Какие еще есть версии, почему Владимир Путин не полетит в Турцию?

На снимках: 3 апреля 2018 года, Эрдоган и Путин на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС «Аккую», фотография отсюда.

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