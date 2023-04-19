 

Мнение: Почему Путин не полетит в Турцию?

19.04.2023, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пишут, что президент России Владимир Путин не полетит в Турцию для участия в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Мол, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его российский коллега 27 апреля примет участие в церемонии, но по видеосвязи.

Но месяц назад турецкое  издание DikGazete писало о предстоящем визите президента России в Турцию, цитируя Эрдогана. Мол, президенты России и Турции после церемонии,  вместе посетят пострадавшие от землетрясения провинции и обсудят российско-турецкое партнерство в различных сферах.

Что произошло за этот месяц? Почему Путин решил не лететь в Турцию?

Может, отмена визита связана с выборами президента Турции, которые пройдут 14 мая? Пишут, что по опросам кандидатуру Эрдогана готовы поддержать около 32% турков, а за лидера Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу готовы проголосвать 27% избирателей. При этом 25% избирателей Турции пока не определись.

Может, в предвыборном штабе Эрдогана смоделировали реакцию избирателей на визит президента России в Турцию и пришли к выводу, что Эрдоган может потерять пару-тройку процентов, а из тех, кто еще не определился с выбором, многие решат голосовать за кого угодно, только не за Эрдогана? Вот действующий президент Турции и попросил президента России на прилетать?

Какие еще есть версии, почему Владимир Путин не полетит в Турцию?

На снимках: 3 апреля 2018 года,  Эрдоган и Путин на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС «Аккую», фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Скандалы: «Импичмент» для Чубайса

06.02.23 / Бейонсе, Адель, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт: гости и лауреаты премии “Грэмми”

03.06.21 / Как сделать милейший коврик для детской комнаты. Способ простой: нужны полосы ткани или ленты

05.03.22 / Замок со скидкой в миллиарды рублей: от какой недвижимости избавляется российский хоккеист

19.03.21 / Улицу у посольства США в Москве переименуют в честь Ли Харви Освальда

09.06.21 / Огурцы с помидорами и сыром: почему вредны привычные сочетания продуктов

18.03.23 / Мнение: Почему Ленин называл русских крестьян последним капиталистическим классом

06.07.22 / Bloomberg – природный газ стал движущей силой политики

16.06.22 / ВОЗ созовёт комитет по ЧС из-за распространения оспы обезьян

19.07.22 / Народ требует закрыть Wildberries за контрафакт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика