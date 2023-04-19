Универсальный тренд весны под любую форму лица: самые модные стрижки до подбородка с челкой

Стрижки до подбородка с челкой стали одним из модных трендов весны 2023 года. Они подчеркивают красоту черт лица и идут женщинам любого возраста. Такие прически имеют много вариаций и отличаются универсальностью. Они подходят под любую форму лица. В статье мы приведем самые модные идеи стрижек до подбородка с челкой.

Как получить идеальную стрижку

Стрижки до подбородка с челкой делятся на 2 категории:

пляжные волны; структурированные прически с тупыми концами.

Пляжные волны подходят только женщинам с естественными вьющимися волосами. Если у вас от природы прямые пряди, то этого варианта прически лучше избегать.

Чтобы сделать структурированную прическу с тупыми кончиками, волосы необходимо срезать на 1-2 см ниже подбородка. Когда вы высушите и уложите шевелюру, ее объем увеличится. В результате линия среза приподнимется и окажется на уровне подбородка.

Для прямых и густых волос

Для прямых и густых волос подойдет стрижка до подбородка с челкой-шторкой. Она выглядит гламурно и привлекательно, но при этом удобна и практична.

При такой стрижке лучше выбрать длину чуть выше линии подбородка. Это позволит подчеркнуть верхнюю часть лица.

Гладкая стрижка с прямой челкой

Гладкая стрижка с прямой челкой выглядит смело и ярко. Она поможет вам создать запоминающийся образ. Такая прическа сделает ваши черты лица более четкими.

Красные пряди, обрамляющие лицо

Если у вас от природы вьющиеся волосы, то попросите парикмахера сделать стрижку до подбородка с текстурированными слоями. Это придаст шевелюре округлую форму, не утяжеляя пряди.

Если вы хотите подчеркнуть лицо, то покрасьте передние пряди в яркий цвет, например, в красный. Это создаст красивое и эффектное обрамление.

Волнистый тупой боб с челкой-шторкой

Эта стрижка идеально подойдет для девушек с волнистыми волосами. Попросите парикмахера создать несколько слоев с затупленными концами. Это поможет получить непринужденную и легкую в уходе прическу.

Если у вас длинный овал лица или высокий лоб, то сделайте челку-шторку длиной до носа. Она позволит визуально сбалансировать черты лица.

С короткой челкой

Гладкая и прямая стрижка с очень короткой челкой подойдет женщинам с овальным лицом. Она также помогает смягчить широкие скулы и острый подбородок. Прическа строгой геометрической формы особенно привлекательно смотрится на темных волосах.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Тупой боб с пляжными волнами и боковой челкой

Тупой боб в сочетании с пляжными волнами подойдет женщинам с вьющимися прядями. Эта прическа выглядит непринужденно и придает шевелюре больше объема. Боковая челка делает лицо более пропорциональным.

С пышной челкой

Гладкая стрижка с пышной челкой делает шевелюру более объемной. Она подойдет женщинам с тонкими волосами. Вы можете зачесать челку прямо, на бок или в виде “шторки”.

Текстурированный лохматый боб с короткой челкой

Текстурированный лохматый боб придает шевелюре дополнительный объем. Эту прическу можно легко уложить с помощью спрея и круглой щетки. Короткая челка открывает лицо и привлекает внимание к глазам.

Заключение

Прически длиной до подбородка с челкой подойдут тем женщинам, которые пока не готовы на короткую стрижку, но хотели бы обновить свой внешний вид. Они визуально омолаживают и освежают образ.