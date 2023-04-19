 

Скандалы: Петербуржцы обвинили Беглова в превращении города в помойку после появления очередной стихийной свалки

19.04.2023, 20:40, Разное
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Жители Санкт-Петербурга сообщили о появлении стихийной свалки во Фрунзенском районе и обратились к губернатору с просьбой решить проблему, но, по данным СМИ, получили отказ из Смольного

Рядом с пересечением улиц Дмитрова и Софийской во Фрунзенском районе образовалась очередная стихийная свалка. По информации паблика «Новости Купчино» в социальной сети «ВКонтакте», грузовые машины незаконно привозят строительный мусор на территорию бывшей парковки, но на свалку никто не реагирует. «Печальное зрелище! Наверняка, мусор сбрасывают ночью. Может стоит перекрыть проезд на площадку», —  пишет автор сообщения.

В комментариях под записью петербуржцы обвинили в бездействии Беглова и его подчиненных из Смольного, напомнив, что свалки появляются по всему городу, но решать проблему чиновники не спешат.

Кроме того, жители Северной столицы решили направить письмо губернатору с требованием отреагировать на стихийную свалку во Фрунзенском районе и получили ответ из Смольного, согласно которому у города нет денег на ликвидацию горы мусора.

Стоит отметить, что проблема появления несанкционированных свалок уже несколько лет беспокоит петербуржцев. Кроме того, ситуация осложнилась после провала мусорной реформы в начале января 2022 года, когда «Невский экологический оператор» (НЭО) просто не справлялся со своими обязанностями, что привело к росту жалоб на грызунов, мусор во дворах домов и свалки в городе.

Фото: Скандалы.ру

Петр Каменский


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