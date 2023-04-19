Рупор тоталитарной пропаганды: О ходе СВО. 17.04.2023

1. Артемовск.

Продолжается штурм западной части города. Наиболее успешное продвижение идет на северо-западе города. Противник стабильно теряет минимум 2 городских квартала в день. По укрепам ВСУ начали применять ФАБы. Погода по-прежнему затрудняет контратаки противника. Фланги "Вагнера" в Артемовске усилены частями ВДВ.

Часть Артемовской группировки ВСУ в городе — по-прежнему в оперативном окружении.

ВС РФ продолжают наносить концентрированные удары по целям в Славянско-Краматорской агломерации.

2. Авдеевка.

К югу от города существенных изменений нет. По-прежнему бои идут к северу от Водяного и в Первомайском, у Невельского.

К северу от города продолжаются бои у Степового и к западу от Красногоровки. ВС РФ улучшает свои позиции к северу от Красногоровки, но о продвижении к Керамику пока речь не идет.

3. Угледар.

Противник пытался прощупать линию оборону ВС РФ, но существенных результатов не достиг, понеся ощутимые потери. Линия фронта после мартовских боев здесь стабилизировалась, но есть потенциал к обострению боев после того, как подсохнет земля.

У Новомихайловки и Победы — без изменений.

4. Запорожье.

Существенных изменений нет.

Противник обстреливает Пологи и Васильевку. ВС РФ обстреливают Орехов и Гуляйполе, а также силы противника на правобережье.

Отмечается накопление сил противника в районе Запорожья, Орехова и Гуляйполя. ВС РФ ведут укрепление оборонительных позиций.

5. Северск.

Существенных изменений на линии фронта нет.

Продолжаются бои у Васюковки, Раздоловки, Веселого, Спорного, Белогоровки.

Отмечается накопление сил противника на Северском выступе в интересах организации вспомогательного контрудара для облегчения ситуации Артемовской группировки.

6. Сватово.

ВС РФ продолжали штурмовые действия у Макеевки и в направлении Невского. Продолжались бои в лесном массиве к западу от Краснопоповки и к западу от Кременной.

ВС РФ за последние дни заняли несколько опорных пунктов противника, но изменения носят в основном тактический характер. Отмечается переброска резервов противника через Харьков, Чугуев и Изюм на Краснолиманское и Сватовское направления.

7. Купянск.

Фронт здесь стабилизировался. Бои идут у Двуречной и Синьковки. Серьезного продвижения к Купянску пока нет.

Противник продолжает готовить город к обороне. Отмечается переброска подкреплений со стороны Чугуева.

Также продолжаются обстрелы приграничных поселков в Белгородской области. ВС РФ наносят удары по военным целям в Харьковской области и в районе Купянска.

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