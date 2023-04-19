Путин о качестве жизни в новых районах: “Я давно не видел столько “Лад” и “Жигулей”

Владимир Путин поделился с правительством своими впечатлениями от недавнего визита в Луганскую Народную Республику и Херсонскую область. Он отметил, что люди в этих регионах трудолюбивые и дисциплинированные, но их доходы все еще скромные. Владимир Путин отметил, что это видно даже по автомобилям на дорогах.

Глава государства использовал парк автомобилей в новосозданных регионах как иллюстрацию низкого уровня жизни. “Я уже говорил и о своем визите в Херсонскую область, и в Луганскую область. Что я заметил. Давно я не видел столько “Лад” или “Жигулей”, старых автомобилей. Что это значит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные”, – заявил президент.

Глава государства предложил Михаилу Мишустину и Марату Хуснуллину подумать, как исправить дисбаланс цен и доходов.

Владимир Путин предложил поддержать сельхозпроизводителей и расширить возможности переработки сельхозпродукции на местах. Он также рекомендовал создать складские помещения для хранения товаров, произведенных в этих регионах.

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Группы войск “Днепр” в Херсоне и штаб Национальной гвардии “Восток”, расположенный на территории Луганской Народной Республики. Представители Кремля отметили, что Владимир Путин перемещался между регионами на вертолете.

Глава государства поручил своему правительству разработать программу, которая поможет вновь присоединенным регионам РФ к 2030 году достичь того же уровня качества жизни, что и в остальной части страны.