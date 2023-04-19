Невероятно романтичные: модные платья с воланами весна-лето – 2023

Платья с воланами невероятно романтичны, нежны и женственны. Поэтому они не выходят из моды, и многие девушки выбирают их для повседневной носки. В 2023 году они будут просто на пике популярности. Обратите внимание на самые актуальные модели.

Короткие

В этом году наиболее востребованными будут платья мини-длины. Отличным вариантом станут модели с романтическими оборками на юбке или лифе. Они могут быть выполнены как в одном приглушенном цвете, так и с принтами.

Длинные

Обратите внимание на модели платьев длины макси и миди. Выбирайте наряды из легких материалов, которые имеют струящийся крой. Оборки могут быть как на юбке, так и на верхней части изделия. Также отличным выбором станут модели прямого кроя с оборками на рукавах. Следует отдавать предпочтение силуэтам, хорошо подчеркивающим талию.

С оборками на плечах

Как и в прошлом сезоне, такие модели платьев остаются в моде. Они выглядят невероятно романтично и делают фигуру еще более выразительной. Оборки создают ощущение легкости и воздушности. Оборки могут быть крупными или едва заметными. Опирайтесь при выборе на тип своей фигуры – плечи и бедра должны смотреться гармонично.

С оборками на юбке

Такие платья выглядят ярко и в то же время воздушно. Они идеально подойдут для прогулок, причем дизайнеры предлагают как короткие, так и длинные модели. Нарядно смотрятся платья в пол, где юбка состоит из оборок. Юбка с воланами может быть как пышной и объемной, так и более облегающей, скромной. Выбирайте однотонные цвета или ткани с цветочными мотивами.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

С оборками наискосок

Эти платья выглядят оригинально и необычно. Воланы могут идти сверху вниз, обрамляя воротник. Особенно интересно они смотрятся на платьях с запахом. Модели могут быть как однотонными, так и разноцветными. Первые подходят для официальных мероприятий, а вторые – для романтических встреч.