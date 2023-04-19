Вещи с бахромой станут модной изюминкой этого лета: как и с чем их носить (идеи с фото)

Веселая и кокетливая бахрома снова возвращается в наш летний гардероб и помогает сделать летний образ просто фантастическим. Это модная изюминка этого сезона, благодаря которой можно выглядеть всегда просто фантастически, стильно и очень ярко.

Бахрома была популярной тенденцией в 70-х годах, и чаще всего она украшает куртки и жакеты, особенно выполненные из кожи или замши. Также это был один из трендов 20-х годов, когда в моде были платья с бахромой.

В 2010 году этот тренд снова вернулся в моду. Бахрома стала универсальным элементом декора. Независимо от своих собственных предпочтений, можно легко стилизовать этот элемент, чтобы выглядеть стильно, привлекательно и просто фантастически. Вот несколько советов относительно того, как можно стилизовать бахрому.

Замшевый жакет с бахромой

Это самый настоящий тренд совершенно любого сезона. Замшевый жакет с бахромой может стать базовым предметом гардероба.

Чаще всего можно встретить наряд коричневого или же желто-коричневого цвета. Замшевый жакет с бахромой вдохновлен ковбойским стилем. Однако наряд красного цвета поможет сделать образ просто невероятным и фантастическим.

Нужно просто учитывать то, что остальная часть наряда должна оставаться нейтральной, чтобы цвет куртки действительно выделялся.

Кожаная куртка

Это еще одна достаточно популярная вещь. Кожаную куртку можно очень красиво сочетать вместе с джинсами и майкой. Это просто идеальный образ для повседневной носки и простых прогулок.

Также кожаная куртка хорошо смотрится вместе с элегантным платьем и туфлями на каблуках. Наряд с бахромой является очень модным и вневременным, поэтому с его помощью можно создать стильный и эффектный образ.

Хорошо смотрится куртка оверсайз, которая идеально сочетается вместе с брюками и платьями. Также интересным вариантом станет приталенный кожаный пиджак.

Стильные вещи с бахромой

Бахрома является отличным дополнением к совершенно любому предмету гардероба. Интересно будет смотреться бюстгальтер без косточек, дополненный этим стильным элементом.

Для сохранения красивого вечернего образа можно дополнить свой образ серьгами с бахромой. Хорошо сочетается это с красивым платьем.

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Топ с бахромой отлично сочетается с расклешенными джинсами для создания модного ретро-стиля или же практичными брюками для более современного образа.

Мини-юбка

Юбку с бахромой не так просто стилизовать из-за несколько откровенного дизайна. Именно поэтому это просто идеальный выбор для любой вечеринки.

Можно выбрать юбку с вырезом или же наряд мини с бахромой. Это будет выглядеть очень мило и весело. Если планируете надеть юбку на вечеринку, то под низ стоит надеть короткие шорты, чтобы выглядеть просто фантастически и ярко. Кроме того, это позволит чувствовать себя максимально комфортно.

Ботинки с бахромой

Ковбойские сапоги с бахромой выглядят просто фантастически, стильно, эффектно и ярко. Это модная тенденция 2023 года, которая точно никого не оставит равнодушным.

Ботинки с бахромой очень хорошо сочетаются со множеством различных нарядов и могут стать идеальным завершающим штрихом совершенно любого образа.

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Можно носить короткие ботинки вместе с брюками или же джинсами. Длинные сапоги хорошо сочетаются с шортами или же юбками.

Совсем необязательно выбирать для себя слишком экстравагантный дизайн. Хорошим решением станут обычные кремовые сапоги. Они помогут добавить кокетливую нотку совершенно любому образу и хорошо смотрятся со многими нарядами.

Аксессуары

Если не уверены в том, как можно красиво комбинировать вещи с бахромой, то стоит начать с аксессуаров.

Например, отличным решением станет сумка. Такой аксессуар с бахромой хорошо сочетается с совершенно любыми нарядами и подойдет для любого случая.

Хорошо будет смотреться как простая черная сумка, так и других нейтральных тонов. Эти аксессуары идеально сочетаются вместе с яркими или же более сдержанными вещами.