“Если The Washington Post будет задавать какие-то значимые вопросы, я, безусловно, на них отвечу”: Пригожин осадил американских журналистов

Корреспондентка СМИ рассказала об инциденте, когда группа россиян якобы незаконно вывозила из Судана килограммы золота.

Бизнесмен объяснил, что он не один раз комментировал происходящее в Судане.

“И второе, могу вам сказать по секрету одну важную информацию: в Судане нет промышленно-интересного золота. Поэтому вся ваша паранойя по поводу сверхзаработков Судана, она не имеет никакого под собой основания”, — сказал предприниматель.

И если журналисты издания зададут ему значимые вопрос, он готов на них ответить, резюмировал Евгений Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин говорил, что последние два года в Судане отсутствуют бойцы ЧВК “Вагнер”.