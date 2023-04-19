Биолог Ризванов назвал новый вид коронавируса «Арктур» более заразным

В своем интервью биолог Ризванов назвал новый штамм коронавируса “Арктур”, проникший в Россию, более заразным. Он отметил, что тот претерпел мутацию, которая, скорее всего, и стала причиной его повышенной вирулентности.

Специалисты допускают, что новая версия будет более патогенной и называют ее появление закономерным, учитывая активный эволюционный процесс коронавируса.

Альберт Ризванов в интервью “Известиям” отметил, что в последние несколько месяцев наблюдается значительный рост заболеваемости штаммом Arcturus. Это говорит о том, что он более заразен. Он подчеркнул, что вакцинация против коронавируса и ревакцинация стали неактуальны.

Врач считает, что общий иммунитет к коронавирусу снижается. При таких обстоятельствах вспышки могут происходить более чаще.