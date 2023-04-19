 

Мировая рекордсменка проехала часть дистанции на машине и была дисквалифицирована

19.04.2023, 18:57, Разное
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Джоасия Закшевски, шотландская спортсменка, которой принадлежит рекорд по сверхмарафону в легкой атлетике, была дисквалифицирована после нарушения правил на 80-километровом забеге из Манчестера в Ливерпуль. Об этом рассказал телеканал Sky News.

47-летняя бегунья заняла в общем зачете третье место. После финиша забега выяснилось, что на одном из участков она проехала 4 километра на автомобиле. Перед стартом Закшевски стало плохо, и она хотела сойти с дистанции, так как за несколько часов до старта она вернулась из Австралии.

Спортсменка признала свою вину в интервью организаторам турнира. Федерация легкой атлетики Великобритании также была уведомлена о случившемся.

Закшевски установила новый рекорд сверхмарафона во время забега в Тайбэе на Тайване в феврале 2022 года. Она быстрее всех в мире завершила дистанцию в 410 километров.


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