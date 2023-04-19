“Веду себя всегда одинаково”: Ольга Серябкина о честности, звездной болезни, материнстве и популярности

12 апреля свой 38-й день рождения отметила певица Ольга Серябкина. После распада группы «Серебро» артистка довольно успешно стала развивать сольную карьеру. Регулярно она радует поклонников своими новыми треками и альбомами.

О праздновании дня рождения

Серябкина признается, что не скрывает свой возраст и не стесняется его. По мнению артистки, глупо пытаться утаить информацию о возрасте, когда в Интернете есть досье на всех медийных персон и там зафиксированы даты рождения. Знаменитость признается, что если у человека в душе есть гармония, если он доволен собой, то возраст не помеха и не повод для грусти.

Серябкина отметила, что не любит пафосных вечеринок по случаю празднования дня рождения. Для нее важно, чтобы гостям было весело. В то же время если можно обойтись без каких-то дорогостоящих шоу, перфомансов, то артистка обязательно организует торжество без них.

Серябкина не привыкла заказывать себе подарки у мужа. Самое главное, по мнению звезды, чтобы милый был рядом.

О новой песне «Одиночка»

Серябкина призналась, что раньше совсем не хотела говорить о личном. Ей было неприятно, когда ей задавали бестактные вопросы наподобие «Когда замуж? Когда детей будешь рожать?», напоминали о «тикающих биологических часах». Новый трек артистка как раз записала в поддержку всех тех, кто сейчас находится в аналогичной ситуации и сталкивается с общественным давлением.

О критике

Серябкина признается, что первым делом дает послушать свои новые песни близким людям. Например, мужу. Для артистки важно услышать оценку со стороны. В то же время она всегда против жесткой критики. Звезда убеждена в том, что обратную связь нужно давать аккуратно, деликатно. Серябкина отметила, что, даже если категорически не нравится творчество того или иного человека, она в любом случае избежит резких высказываний, чтобы не обидеть собеседника.

О честности и звездной болезни

Себя Серябкина считает открытым и честным человеком. В то же время она строго следит за соблюдением личных границ. Если человек переступает черту, то звезда может «привести его в чувство».

Серябкина не считает, что у нее есть звездная болезнь. Артистка признается, что со всеми она ведет себя одинаково. Знаменитость выступает за то, чтобы оставаться самой собой: не казаться проще и в то же время не нагонять на себя лишнего пафоса.

Об одиночестве

Серябкина не может назвать себя социофобом. Все равно для нее важно общение, а не пребывание наедине со своими чувствами и мыслями. Например, она одна может выгулять собаку, но на прогулку в парк лучше отправится за компанию с кем-то. Артистка не может сказать, что получает большое удовольствие, когда находится одна дома и может делать что хочет. В одиночестве ей не слишком интересно есть или смотреть любимые сериалы.

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О мнительности

Певица признается, что является мнительным человеком. Иногда она склонна “накручивать” себя, придумывая в голове негативные сценарии развития событий. В такие моменты артистка успокаивает себя информацией, которую когда-то прочитала в Интернете: что 90% наших страхов надуманные и не сбываются.

Серябкина признается, что никогда не обращалась за помощью к психологу и у нее вообще не возникало подобного желания. Артистка считает, что она сама себе психолог и способна справиться со своими внутренними проблемами, если таковые имеют место.

О популярности

У Серябкиной адекватное отношение к популярности. Она не считает, что медийность как-то ее изменила. По словам Серябкиной, с детства она чувствовала себя особенной, поскольку эту мысль ей внушили родители. Она знала, что достигнет успеха, и шла к этому целенаправленно. Сейчас артистке, безусловно, приятно, что у нее берут интервью, что есть армия поклонников. Тем не менее Серябкина не считает себя лучше тех, кто, условно говоря, по ту сторону экрана, кто далек от медийности. Каждого человека она считает особенным.

О материнстве

Осенью позапрошлого года Серябкина родила своего первенца – сына Луку. С тех пор жизнь артистки изменилась. Экс-солистка группы «Серебро» призналась, что теперь ежедневно засыпает и просыпается с мыслями о ребенке. По ее мнению, материнство — это и большая ответственность, и безусловная любовь.

Знаменитость рассказала, что недавно познакомила сына с сыном коллеги — певицы Кети Топурии. Чтобы между мальчишками не возникло конфликтов, звездные мамы заблаговременно приобрели детям одинаковые машинки.