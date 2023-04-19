Белый, цветной, французский: свежие тенденции свадебного маникюра на весну-лето 2023

Наступление теплого времени года означает начало сезона свадеб. Наверняка девушки уже продумывают свои торжественные образы, в которых не последнее внимание уделяется маникюру. Давайте рассмотрим удачные варианты нейл-арта, которые подчеркнут нежную красоту невест.

Белый свадебный маникюр

Может показаться, что красить ногти на свадьбу белым цветом – это банально. К тому же могут возникнуть опасения, что такой цвет лака будет сливаться с нарядом. На самом деле, это просто великолепное решение.

Дизайн ногтей белого цвета излучает неподвластную времени элегантность, и этот образ станет отличным выбором абсолютно для любого типа свадьбы. При этом это не обязательно должен быть простой белый цвет – немного блеска придаст свадебным ногтям нотку гламура и буквально сделает наши руки сияющими.

Блестящие акценты

Блеск – это, пожалуй, самый простой способ улучшить даже самый простой маникюр. Сверкающий дизайн ногтей выглядит восхитительно гламурно и идеально подходит для простого свадебного образа. Немаловажно, что для создания такого нейл-арта вам не нужно записываться в салон и тратить дополнительные деньги. Купить лак с блестками и накрасить им ногти – это в состоянии самостоятельно сделать любая невеста.

Французский маникюр

Французский маникюр – это универсальное решение на все случаи жизни. Это отличный выбор для невест, которые предпочитают простые сдержанные решения. Неподвластная времени классика всегда выглядит элегантно, а в огромном ассортименте вариантов найдется что-то на любой вкус.

Если классический белый цвт не для вас, обратите внимание на ванильный оттенок, который в любом случае будет в тренде этой весной. Дополнительно украсьте ногти блестками и стразами, чтобы они привлекали к себе больше внимания.

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Цветной свадебный маникюр

Кто сказал, что свадебные ногти всегда должны быть белыми? Подобно цветным свадебным платьям, цветные свадебные ногти приобретают все большую популярность. Это игривая альтернатива классическому образу невесты, которая выглядит так же шикарно.

Особенно популярны мягкие пастельные тона в качестве свадебных ногтей. В конце концов, пастельные тона – это просто часть весенне-летнего сезона, и они вполне подойдут для вашего знаменательного дня. При этом подумайте о небесно–голубом, нежно-сиреневом, мятно-зеленом или розовом цвете с оттенками блеска.

Цветочный дизайн ногтей для невест

Придайте своим рукам романтический вид с помощью нежного цветочного дизайна ногтей. Независимо от того, хотите ли вы разукрасит все пальцы или выделить акцентный ноготь, цветы всегда будут смотреться романтично и изысканно в образе невесты.

Минималистичные свадебные ногти телесных тонов

Привлекательные узоры, блестки, стразы и тому подобное не для вас? Лак для ногтей телесного цвета – это классика, и его можно носить абсолютно по любому случаю. Просто дополните его небольшими деталями, и маникюр сразу же приобретет праздничный вид.

Полезные советы

Чтобы ваши ногти в день бракосочетания выглядели превосходно, следуйте таким рекомендациям:

Не делайте маникюр раньше, чем за 2 дня до свадьбы, чтобы он не затерся и не утратил блеск. Попробуйте несколько оттенков лака. Выберите тот, который лучше всего гармонирует с цветом вашего наряда. Возьмите с собой пузырек лака. Во время празднования лак может сколоться, и хорошо, если у вас будет возможность оперативно исправить ситуацию. Не забывайте о домашнем уходе. За несколько дней до свадьбы нужно усиленно делать маски для рук и пользоваться маслом для кутикулы, чтобы ручки выглядели превосходно. Избегайте смелых экспериментов. Помните, что ключевая деталь образа невесты – это платье. Ногти не должны перетягивать на себя внимание.