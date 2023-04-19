В Москве открыли памятник «Госуслугам»

Министр цифрового развития России Максут Шадаев 19 апреля открыл в столице 10-метровый памятник сервису «Госуслуги».

В торжественной церемонии приняли участие представители замминистра культуры Алла Манилова, глава Союза скульпторов России Зураб Церетели и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

– Сервис «Госуслуги» уже больше 13 лет верой и правдой служит россиянам. Благодаря этому порталу граждане могут получать государственные услуги быстро и в удобном формате, – заявил Шадаев.

Стоимость изготовления памятника составила 20 миллионов рублей, эти средства были собраны сотрудниками Минцфиры и простыми гражданами. Надпись на постаменте монумента гласит: «Госуслугам от благодарных россиян».

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