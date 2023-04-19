 

Собянин: Парк “Яуза” станет самым большим по протяженности в Европе

19.04.2023, 18:12, Новости дня
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“Яуза” станет самым протяженным парком в Европе, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что в 2023 году благоустроят еще три участка.

Работы вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда уже начались. Благоустройство в парке “Ростокинский акведук” стартует в ближайшее время. В 2023-2024 годах пройдут работы в пойме вдоль улицы Сельскохозяйственная, сообщил мэр.

“Все работы по созданию парка “Яуза” планируем завершить до 2026 года”, – уточнил градоначальник.

Также благоустраиваются территории долин рек Кузнецовка и Швелевка в районах Зябликово и Орехово-Борисово Южное. Рядом с метро “Зябликово” появится спортивная зона, площадки для детей и выгула собак. Работы завершатся в августе текущего года.

Также до конца лета завершатся работы в пойме реки Жужа в районе Нагатино-Садовники. Специалисты расчистят русло, обустроят прогулочный маршрут и установят спортивные площадки.

В 2023 году в районе Марьино благоустроят 16 прудов-регуляторов. Планируется организовать зоны тихого отдыха и обустроить маршруты вдоль воды. Проект обсудили с местными жителями.


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