Скандалы: Цена вопроса $136 млн

Бывшее поместье Рокфеллера и Абрамовича на Карибах выставили на продажу

Поместье на карибском острове Сен-Бартелеми, которым в прошлом владел миллиардер Дэвид Рокфеллер, продали за $136 млн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Консультантом сделки выступил владелец компании Wimco Real Estate Дуглас Фореггер, он назвал эту сумму рекордной для острова. Поместье площадью около 130 акров приобрел Адам Синн, владелец Aspire Commodities.

Он купил его у продюсеров Стива и Линды Хорн, которые, по данным WSJ, владели поместьем в последние годы. По словам Фореггера, особняк служил домом отдыха для Хорнов, но в последние годы в здании, сильно пострадавшем из-за ураганов, никто не жил.

Рокфеллер, умерший в 2017 году, приобрел особняк в 1957 году вместе с женой Пегги, пишет WSJ со ссылкой на мемуары их дочери Эйлин. Фореггер сообщил, что в собственности семьи миллиардера также было несколько хозяйственных построек, в том числе помещения для персонала и гостевой дом с двумя спальнями и кухней. Дом был разрушен ураганом Ирма в 2017 году.

Forbes сообщал, что в 2009 году особняк за $90 млн приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он много лет инвестировал в остров, в частности профинансировал карибский футбольный турнир, который проходил на Сен-Барте в 2014 году, и оплатил ремонт стадиона после урагана. Также, по данным издания, Абрамович заплатил за восстановление пруда с соленой водой, который важен для местной экосистемы. «Он вкладывал и жертвовал деньги в сектор услуг на острове», — рассказывал журналу местный отельер. По словам одного из собеседников Forbes, «за более чем десять лет местные жители сами разбогатели, оказывая услуги Абрамовичу и другим сверхбогатым клиентам».

Сен-Бартелеми является заморским сообществом Франции. В апреле 2022 года французские власти объявили, что в рамках санкций против России в ответ на военные действия на Украине заморозили принадлежащие Абрамовичу объекты недвижимости стоимостью почти $1 млрд.

Наталия Анисимова

Оригинал материала: “РБК”