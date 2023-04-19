 

Рупор тоталитарной пропаганды: Карта “пропавших без вести” в Колумбии

19.04.2023, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Карта "пропавших без вести" в Колумбии

Карта «пропавших без вести» в Колумбии с 1958 по 2018 гг. «Пропавшими без вести» в Латинской Америке называют похищенных службами безопасности и парамилитарными группами гражданских (обычно, политических противников и членов их семей), которые были убиты и тела их скрыты. Десятки тысяч родственников десятилетиями не прекращают поиск тайных могил.

Если раньше Институт национальной памяти говорил о 265.000 жертв между 1958 и 2020 гг., Комиссия Правды, закончившая работу в июле прошлого года назвала ещё более чудовищную цифру: 450.666 погибших только между 1985 и 2018 годом. К этому следует добавить «пропавших без вести», тех, чьи тела не были и скорее всего никогда не будут найдены. Это ещё 121.768 человек. 90% из жертв – гражданские. Чтобы лучше понять масштаб кошмара, население страны в этот период составляло в среднем 40 млн человек.

Причем эти цифры далеко не окончательны. Речь только о проверенных и документально подтверждённых случаях. Огромная часть жертв из колумбийской глубинки без дорог, государственного присутствия и каналов коммуникаций никогда никем не была зарегистрирована.

8 миллионов человек спасая жизни бежали со своих земель и около миллиона были вынуждены покинуть страну по политическим причинам.

45% жертв – от рук ультраправых боевиков «парамилитарес», созданных и обученных армией и правительством. 27% – от рук левых партизан и 12% – от рук агентов государства. Ответственность за смерть других жертв не установлена.

Колумбия – ближайший военный союзник США и единственный ассоциированный член НАТО в Латинской Америке.

Интересно сравнить число публикаций о Колумбии в мировой правозащитной прессе за этот период с количеством статей о Кубе и в Венесуэле, которыми она была так озабочена. И повторить риторический вопрос о санкциях, которыми цивилизованный мир, как известно, всегда наказывает злостных нарушителей свобод и прав человека.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/943 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.20 / ЦИК Белоруссии принял решение об установке камер предварительного заключения на избирательных участках

08.11.22 / “Больно, когда умирает любовь”: Рыдающая Меньшова объявила о разводе

18.11.21 / Названы продукты, повышающие риск смертельного диабета

24.01.22 / Преодоление застенчивости, работа с эмоциями на публике, благие дела: с какими достижениями Кейт Миддлтон подошла к своему 40-летию

01.08.22 / Аэропорт Казани станет новой базой для прямых рейсов в Душанбе

30.07.22 / Мнение: Возвращение 10-рублёвых купюр, венесуэльское золото и санкции против Мосбиржи

02.12.22 / Мнение: Пускай мы погибнем – но город ВЗОРВЕМ!

16.12.22 / Французская коса: праздничные прически, которые легко сделать, не выходя из дома

26.07.20 / Звезда “Ривердейла” Лили Рейнхарт рассказала о жизни на карантине после расставания с Коулом Спроусом: “Мне ничего не хочется делать”

15.03.23 / Не впадаем в “навязчивое повторение”: чтобы взять жизнь в свои руки, важно избавиться от постоянного чувства вины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика