США выделили 3,5 миллиарда долларов в виде грантов на хранение и улавливание углекислого газа

Гранты в размере 3,5 млрд долларов были предложены правительством США на строительство и хранение комплексов по улавливанию углекислого газа с использованием технологии DAC. Агентство Reuters сообщило, что это самая большая сумма гранта во всем мире, выделяемая на подобные цели.

По данным Reuters, в Великобритании на строительство и развитие комплексов DAC было выделено 124 млн долларов. В дополнение к гранту, власти США предоставляют налоговые льготы в размере 180 долларов за каждую тонну извлеченного из атмосферы углекислого газа, чтобы стимулировать развитие технологии DAC.

Министерство энергетики США предлагает три уровня финансирования в рамках грантовой программы: 3 миллиона долларов на изучение осуществимости проекта, 12,5 миллионов долларов на проектирование и расчеты, до 500 миллионов долларов на проект при строительстве и вводе в эксплуатацию.

Власти США хотели бы иметь четыре крупных центра хранения и улавливания углекислого газа. На первый раунд было подано девять заявок. Среди них два крупных проекта компании Occidental Petroleum, а также швейцарской Climeworks, который уже был успешно реализован в Исландии. Это самый большой комплекс по улавливанию углекислого газа на планете. Калифорнийский университет в Беркли и Университет Иллинойса также подали заявки. Летом будут объявлены победители торгов.